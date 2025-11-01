Sábado nublado y fresco: el pronóstico del tiempo para Mendoza

El primer sábado de noviembre arranca con cielo nublado, pero el tiempo irá mejorando con el correr de las horas. El domingo se anticipa más caluroso y despejado.

El primer fin de semana de noviembre llega con condiciones más estables en Mendoza.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado se presentará con algo de nubosidad durante la mañana, viento leve del sur y un ambiente templado, que tenderá a mejorar hacia el mediodía.

En zonas como Potrerillos, podrían registrarse lloviznas muy leves en las primeras horas, pero el cielo se irá despejando progresivamente en todo el territorio provincial.

En la alta montaña, el panorama es favorable, con cielo despejado desde temprano.

La temperatura máxima será de 25°C y la mínima rondará los 10°C.

¿Qué pasará mañana?

El domingo 2 de noviembre se anticipa totalmente despejado y con un ascenso de la temperatura.

Será una jornada con una máxima que alcanzará los 29°C y una mínima entre 7°C.

En el sur provincial podría registrarse un Zonda leve durante la tarde, aunque sin complicaciones.