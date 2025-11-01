Corte de agua en el Gran Mendoza: cómo siguen los trabajos y cuándo volverá el servicio

Aguas Mendocinas sigue adelante con los trabajos previstos dentro de la obra que busca mejorar la red de distribución de agua en el Gran Mendoza.

El corte masivo de agua en el Área Metropolitana de Mendoza, que comenzó a las 4 de la madrugada de este sábado, continúa según lo previsto.

La empresa Aguas Mendocinas (Aysam) informó que los trabajos forman parte de la última etapa del proyecto de optimización del sistema de macrodistribución.

Actualmente, los equipos técnicos trabajan en puntos clave de la red. Las principales tareas se concentran en la Cámara de Distribución y Regulación La Puntilla, mientras que, de forma simultánea, se ejecuta una intervención especializada en la Cámara de Regulación Cuenca Alto Godoy, donde se realizan ajustes en las válvulas del acueducto de 750 milímetros.

Esta labor técnica es fundamental para habilitar la macrodistribución hacia la Cuenca Alto Godoy, el objetivo final del proyecto.

Duración y recuperación del servicio

El operativo completo tiene una duración estimada de entre 12 y 15 horas. Una vez concluidas las tareas principales y los ajustes técnicos, comenzará el proceso de purga de acueductos y recuperación de reservas.

Aguas Mendocinas advirtió que la normalización del servicio será progresiva, y se estima que la presión y el caudal se recuperarán completamente entre 24 y 48 horas después de finalizados los trabajos.

Continúan los trabajos en la Cámara de Distribución y Regulación La Puntilla. En este momento se realiza el ajuste de las válvulas del acueducto de 750 en la Cámara de regulación Cuenca Alto Godoy. pic.twitter.com/BuhYvZJBaR — Aguas Mendocinas (@AguasMendocinas) November 1, 2025

Zonas afectadas por el corte de agua

El corte afecta a amplias zonas del Gran Mendoza:

Ciudad: secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita.

secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y La Favorita. Godoy Cruz: Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste.

Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste. Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11.

Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11. Las Heras: zonas centro, oeste y norte.

zonas centro, oeste y norte. Luján de Cuyo: La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria.

La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria. Maipú: Coquimbito.

Recomendaciones ante el corte

Ante la magnitud del operativo, Aguas Mendocinas solicitó a los vecinos hacer un uso responsable y solidario del agua potable durante las horas que dure la interrupción.

Las recomendaciones son:

Mantener una reserva de agua embotellada (2 litros por persona) en recipientes limpios.

(2 litros por persona) en recipientes limpios. Usar con moderación el agua del tanque domiciliario.

el agua del tanque domiciliario. Evitar el uso de lavarropas, lavavajillas y el riego de jardines.

de lavarropas, lavavajillas y el riego de jardines. Revisar y reparar pérdidas en canillas o inodoros.

en canillas o inodoros. Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora está prohibido durante todo el año.

Para asegurar el funcionamiento de servicios esenciales, se dispusieron tres camiones aguadores para abastecer hospitales, centros de diálisis y clínicas, coordinados por el Departamento de Apoyo Logístico.