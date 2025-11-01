Tragedia en Mendoza: un menor murió y otro está en grave estado tras ser atropellados cerca del Parque San Martín

Los dos menores cruzaban la calzada cuando fueron embestidos por un automóvil. Uno murió y el otro está en grave estado.

Dos chicos menores de edad fueron atropellados en las inmediaciones del Parque San Martín. Uno de ellos falleció y el otro permanece internado en grave estado.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:15 horas en la calle Boulogne Sur Mer, entre Clark y Manuel A. Sáez, frente al Mendoza Tenis Club.

Según informaron fuentes policiales, los adolescentes cruzaban la calzada cuando fueron embestidos por un Volkswagen Up.

Al llegar al lugar, personal policial y médico constató que uno de los menores había muerto a causa del impacto, mientras que el otro fue trasladado de urgencia al Hospital Notti con lesiones de gravedad.

La conductora del vehículo permaneció en el lugar y fue asistida por personal de la Comisaría 5ª de Capital, que se encuentra a cargo de las actuaciones.

En la zona se realizaron cortes de tránsito y se estableció un cordón sanitario para facilitar las tareas de emergencia.

Las autoridades investigan ahora las circunstancias del hecho.