Construir una casa de 100 metros cuadrados con el IPV: cuánto sale la cuota y cuáles son los requisitos en agosto

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) abrió la inscripción a Construyo mi Casa, un plan pensado para quienes ya tienen terreno y buscan financiar la construcción de su vivienda. Las cuotas arrancan en $265.000 y permiten edificar entre 55 y 140 m² con condiciones flexibles.

En un contexto de difícil acceso al crédito bancario, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) mantiene vigente el programa “Construyo mi Casa”, una línea de créditos hipotecarios pensada para quienes cuentan con terreno propio y quieren edificar su vivienda con cuotas accesibles.

Esta alternativa se convirtió en una de las más buscadas, ya que permite financiar entre 55 y 140 m² con un esquema en el que el solicitante aporta el 15% del valor de la obra y el IPV cubre el 85% restante, desembolsado a medida que avanza la construcción.

¿Qué es el programa Construyo mi casa?

Esta iniciativa del IPV está dirigida a quienes ya cuentan con un terreno, requisito indispensable para poder postularse. A diferencia de otros planes, aquí el beneficiario tiene la libertad de diseñar y construir la vivienda según sus necesidades y posibilidades económicas, lo que impacta directamente en el valor de la cuota mensual.

Cuánto sale construir 100 m² en agosto 2025

Para un proyecto de 100 m², la cuota mensual de ahorro previo en agosto es de $403.361, lo que exige un ingreso familiar mínimo de $2.016.805. Este monto corresponde a la etapa de ahorro, previa a la adjudicación del crédito, y se actualiza trimestralmente según el valor de la UVA, que en este período se ubica en 1.517,83.

El préstamo cubre el 85% del costo total, mientras que una vez adjudicado, el ajuste de las cuotas pasa a regirse por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), según datos del INDEC.

Valores y superficies disponibles

En agosto, las cuotas para las distintas superficies del plan son:

140 m² : $566.394,13 – ingreso mínimo $2.831.970,67

: $566.394,13 – ingreso mínimo $2.831.970,67 120 m² : $497.552,19 – ingreso mínimo $2.487.760,94

: $497.552,19 – ingreso mínimo $2.487.760,94 100 m² : $403.361,01 – ingreso mínimo $2.016.805,11

: $403.361,01 – ingreso mínimo $2.016.805,11 80 m² : $339.831,53 – ingreso mínimo $1.699.157,63

: $339.831,53 – ingreso mínimo $1.699.157,63 69 m² : $304.824,71 – ingreso mínimo $1.524.123,55

: $304.824,71 – ingreso mínimo $1.524.123,55 55 m²: $264.650,22 – ingreso mínimo $1.323.251,12

Las obras de hasta 80 m² no tienen interés, mientras que las de mayor superficie aplican una tasa anual de entre 0% y 4%, dependiendo de la categoría.

Requisitos para acceder al crédito del IPV

Para inscribirse en Construyo mi Casa, el solicitante debe:

Tener terreno propio o poder adquirirlo en un plazo de hasta 3 años.

o poder adquirirlo en un plazo de hasta 3 años. Aportar el 15% del valor de la obra como ahorro previo o completar el equivalente a 36 cuotas en las licitaciones periódicas del IPV.

como ahorro previo o completar el equivalente a en las licitaciones periódicas del IPV. Contar con ingresos que permitan que la cuota no supere el 20% del ingreso familiar.

Pasos para inscribirse y obtener el crédito del IPV

La inscripción se realiza exclusivamente de forma online a través del sitio web oficial del IPV. Los interesados deben completar un formulario digital y adjuntar la documentación requerida en formato PDF. Luego, el organismo realiza un análisis de los requisitos y evalúa la aptitud del terreno declarado.

PODÉS INSCRIBIRTE DESDE ACÁ: IPV Construyo Mi Casa