Cuál es el único programa del IPV que tiene inscripciones abiertas para una casa con cuotas de $265 mil

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) abrió la inscripción para su programa Construyo mi casa, una opción accesible para obtener vivienda propia con cuotas que arrancan en $260 mil. Este plan, dirigido a quienes ya cuentan con terreno.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) mantiene abierta la inscripción para su programa Construyo mi casa, el único actualmente disponible que ofrece cuotas accesibles para la adquisición de viviendas. Esta línea de créditos hipotecarios destaca por cuotas desde los $265 mil, una opción muy solicitada en un contexto donde los préstamos bancarios son difíciles de obtener para muchas familias.

¿Qué es el programa Construyo mi casa?

Esta iniciativa del IPV está dirigida a quienes ya cuentan con un terreno, requisito indispensable para poder postularse. A diferencia de otros planes, aquí el beneficiario tiene la libertad de diseñar y construir la vivienda según sus necesidades y posibilidades económicas, lo que impacta directamente en el valor de la cuota mensual.

Pasos para inscribirse y obtener el crédito del IPV

La inscripción se realiza exclusivamente de forma online a través del sitio web oficial del IPV. Los interesados deben completar un formulario digital y adjuntar la documentación requerida en formato PDF. Luego, el organismo realiza un análisis de los requisitos y evalúa la aptitud del terreno declarado.

PODÉS INSCRIBIRTE DESDE ACÁ: IPV Construyo Mi Casa

Posteriormente, se formalizan los contratos de ahorro previo, con un período obligatorio de 36 cuotas. Cumplido ese plazo o mediante licitación, se otorga el crédito para iniciar la construcción, que sigue un cronograma de desembolsos supervisado por el IPV.

Las cuotas de este programa varían según el tamaño y características de la vivienda que se proyecte construir, con un rango que va desde los $264.650 hasta $566.394.

Requisitos indispensables para postularse