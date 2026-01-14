Cómo viajar gratis en colectivo en enero de 2026 con el QR de Banco Nación: de cuánto es el reintegro

Durante enero de 2026 hay distintas promociones que permiten viajar sin costo en colectivos y subtes mediante reintegros del pasaje de colectivos. Qué medios de pago están habilitados, cuáles son los topes y cómo acceder a cada beneficio.

Viajar en colectivo gratis en enero de 2026 es posible gracias a una serie de promociones bancarias que permiten recuperar el valor del pasaje. Una de las más consultadas es la de BNA+, que ofrece reintegros mensuales pagando con QR, con tarjetas y con NFC, pero con topes definidos.

El costo del transporte público se convirtió en uno de los gastos que más impacta en el bolsillo, especialmente tras los últimos aumentos registrados en distintas provincias. En ese contexto, bancos y billeteras virtuales lanzaron beneficios para aliviar el gasto diario y permitir ahorrar en el pasaje de colectivo.

Durante enero de 2026, existen promociones que permiten viajar sin costo, ya que el dinero del boleto se devuelve luego a la cuenta del usuario. Entre las opciones vigentes se destaca la propuesta de BNA+, la billetera digital del Banco Nación.

Viajar en colectivo con QR desde BNA+: cuánto es el reintegro en enero de 2026

La promoción anterior de BNA+, que ofrecía devolución total del pasaje y hasta seis viajes diarios, ya no se encuentra vigente y, por el momento, no fue renovada. Sin embargo, desde el primer día hábil de 2026, la entidad lanzó un nuevo beneficio: un reintegro mensual de hasta $5.000 para quienes paguen el boleto de colectivo con QR a través de la aplicación del BNA+.

El pago debe realizarse exclusivamente con tarjetas Visa o Mastercard, ya sea de débito o crédito, mediante el QR generado en BNA+ o MODO. Para acceder al reintegro, el usuario debe contar con fondos disponibles y realizar el pago en las máquinas de SUBE.

El dinero se acredita dentro de los 30 días posteriores a la operación. En cada terminal, el sistema permite hasta dos pagos por QR, aunque esta modalidad puede variar según la línea de colectivo o la provincia.

Cómo pagar el colectivo con QR desde BNA+: paso a paso

Para acceder al beneficio, el procedimiento es simple:

Abrir la app BNA+

Seleccionar la opción “Viajar con QR”

Generar el QR único de pago

Acercar el código al lector SUBE, ubicado en la parte inferior del validador

En qué provincias funciona el pago con QR de BNA+

El beneficio para viajar en colectivo con QR está disponible en varias jurisdicciones del país. Entre ellas se encuentran: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Jujuy, San Luis y Neuquén.

Otro beneficio para viajar gratis en colectivo: reintegro con NFC o con tarjeta mediante Contactless

Además de la promoción de Banco Nación, existe un beneficio adicional impulsado por Visa. Está dirigido a usuarios que cuenten con celulares con tecnología NFC, lo que permite pagar el colectivo o subte directamente con el teléfono.

En este caso, el beneficio ofrece 80% de reintegro del pasaje, con un tope mensual de $12.000, ya sea tarjeta de crédito, débito o prepaga, emitidas en Argentina. El reintegro se acredita en un plazo estimado de 20 a 30 días hábiles, según la entidad emisora.

También, el banco cuenta con el 100% del reintegro si pagás tus viajes de colectivo con las tarjetas de débito del Banco Nación mediante Contactless. El tope es de $5.000.