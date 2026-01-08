Cómo viajar gratis en colectivo en enero de 2026: todos los reintegros del 100%

Durante enero de 2026 hay distintas promociones que permiten viajar sin costo en colectivos y subtes mediante reintegros del pasaje de colectivos. Qué medios de pago están habilitados, cuáles son los topes y cómo acceder a cada beneficio.

Viajar en colectivo gratis en enero de 2026 es posible gracias a una serie de promociones que te reintegran el 100% del valor del pasaje de colectivo. Se encuentran vigentes en la mayoría de las provincias, pero tienen topes por mes. Sin embargo, las iniciativas alcanzan a distintos medios de pago electrónicos y diferentes bancos.

Entre las opciones disponibles se destacan los beneficios para quienes paguen con tarjetas Visa con tecnología NFC, el QR del Banco Nación, tarjetas Naranja X y los descuentos que ofrece la tarjeta SUBE.

Reintegro del 100% pagando con Visa mediante NFC

Una de las promociones más relevantes de enero permite obtener un reintegro total del valor del pasaje al pagar con tarjetas Visa NFC, ya sean de crédito, débito o prepaga. El pago se realiza apoyando la tarjeta o el celular sobre la máquina validadora del colectivo. Esta promoción puede utilizarse a través de Modo o con diferentes bancos como Galicia, Santander, Macro, ICBC, entre otros. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos puntos:

Reintegro: 100% del valor del pasaje

Tope mensual: $10.000 por tarjeta

Medios alcanzados: colectivos y subtes

Plazo de acreditación: hasta 30 días

Desde las entidades informaron que se pueden utilizar más de una tarjeta Visa, de diferentes bancos, para distribuir los consumos y maximizar el beneficio, siempre respetando los topes establecidos.

Viajar gratis pagando con QR del Banco Nación

Otra alternativa vigente en enero de 2026 es el reintegro del 100% para quienes abonen el viaje mediante QR del Banco Nación. En este caso, el usuario debe generar el código desde la aplicación de BNA y acercarlo al lector de la validadora. A diferencia del pago con NFC, no es necesario apoyar el celular, sino seguir el procedimiento indicado por la app.

Sin embargo, el tope es de $5.000 por usuario y por mes. El beneficio se aplica sobre todos los viajes realizados durante el mes calendario, con un tope unificado, y se acredita directamente en la cuenta asociada.

Reintegros del 100% en el pasaje de colectivo con Naranja X

Además de Visa y Banco Nación, durante enero continúan vigentes otros beneficios para el transporte público como el de Tarjetas Naranja X (Visa o Mastercard). Es para pagos mediante NFC con reintegros de 100% del valor del pasaje. Con tope de $10.000 por mes y por tarjeta.

En todos los casos, el pago se realiza de forma sin contacto, salvo en el uso del QR, donde se debe escanear el código desde la aplicación correspondiente.

Los reintegros de Visa y Naranja X pueden demorar hasta 30 días en verse reflejados, ya sea en el resumen de la tarjeta o en la cuenta asociada. En el caso del Banco Nación, la acreditación se realiza sobre los pagos con QR, respetando el tope mensual informado.