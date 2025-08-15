Chau a las obleas de la RTO: así funciona el nuevo certificado en Mendoza

En Mendoza, los talleres de RTO implementaron un cambio en el procedimiento que afecta a todos los conductores. Conocé cómo funciona este nuevo sistema.

En Mendoza, los talleres de RTO aplicaron un cambio que afecta a todos los conductores: la clásica oblea adhesiva que se pegaba al parabrisas dejó de entregarse debido a un faltante nacional de este material.

En reemplazo, los usuarios reciben un certificado impreso, que incluye todos los datos del vehículo, del titular y del conductor, así como la información de la póliza de seguro y la licencia de conducir. Este documento incorpora un código QR que permite a las autoridades de tránsito verificar la validez del trámite en cualquier provincia.

Desde los talleres de RTO Mendoza recomiendan conservar siempre el certificado en el vehículo para evitar inconvenientes durante los controles de tránsito.

¿Cuánto cuesta la RTO en Mendoza?