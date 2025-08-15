¿Querés aprender nuevas habilidades? Hacé estos cursos gratis con amplia salida laboral

Podés capacitarte gratis en cursos cómo alfabetización digital, marketing, operación de drones o manejo de tractores. La formación es flexible y otorgan certificado.
El Ministerio de Producción de Mendoza presentó oficialmente Entorno de Capacitación Enlace 2.0, una plataforma virtual totalmente renovada que busca fortalecer habilidades productivas, tecnológicas y profesionales en toda la provincia.
La iniciativa ofrece formación gratuita, flexible y autogestionada, con interfaz intuitiva, recursos interactivos y certificados oficiales para quienes completen los cursos.
Facundo Pajot, coordinador de Mejora de la Empleabilidad, destacó:
“Enlace 2.0 democratiza el acceso a la capacitación, amplía las oportunidades laborales y acompaña el crecimiento productivo de Mendoza”.
¿Quiénes pueden participar y cómo funciona?
Cualquier residente de Mendoza mayor de 18 años puede comenzar sin inscripción previa.
Solo se debe ingresar al sitio de Enlace, explorar el catálogo de cursos y empezar de manera libre y autónoma.
Para quienes no cuenten con conexión propia, existen puntos de internet gratuita distribuidos en distintos departamentos.
¿Cuáles son los cursos disponibles?
El catálogo inicial incluye opciones con amplia salida laboral:
- Alfabetización Digital: internet, correo electrónico, ofimática y manejo de archivos.
- Empleabilidad: armado de CV, entrevistas laborales y habilidades blandas.
- Aprendizaje en Trabajos Rurales: poda, agroquímicos y agricultura sustentable con simuladores 3D.
- Atención al Público: buenas prácticas y resolución de conflictos en comercios y gastronomía.
- Operación de Drones para Tareas Agrícolas y Operador de Tractores: normativas, manejo seguro y mantenimiento en campo.
- Marketing Digital: estrategias, redes sociales y campañas online.
¿Cómo inscribirse?
Inscribirse es muy fácil y rápido:
- Ingresar al sitio oficial de Enlace 2.0 desde cualquier dispositivo con internet.
- Explorar el catálogo de cursos disponibles.
- Elegir el curso que quieras realizar y hacer clic en “Comenzar”.
- Completar los módulos a tu ritmo; al finalizar y aprobar, obtendrás certificado oficial.
No se requiere registro previo ni pago; todo es 100% gratuito y autogestionado, permitiendo aprender desde cualquier lugar y en cualquier horario.