¿Querés aprender nuevas habilidades? Hacé estos cursos gratis con amplia salida laboral

Podés capacitarte gratis en cursos cómo alfabetización digital, marketing, operación de drones o manejo de tractores. La formación es flexible y otorgan certificado.

El Ministerio de Producción de Mendoza presentó oficialmente Entorno de Capacitación Enlace 2.0, una plataforma virtual totalmente renovada que busca fortalecer habilidades productivas, tecnológicas y profesionales en toda la provincia.

La iniciativa ofrece formación gratuita, flexible y autogestionada, con interfaz intuitiva, recursos interactivos y certificados oficiales para quienes completen los cursos.

Facundo Pajot, coordinador de Mejora de la Empleabilidad, destacó:

“Enlace 2.0 democratiza el acceso a la capacitación, amplía las oportunidades laborales y acompaña el crecimiento productivo de Mendoza”.

¿Quiénes pueden participar y cómo funciona?

Cualquier residente de Mendoza mayor de 18 años puede comenzar sin inscripción previa.

Solo se debe ingresar al sitio de Enlace, explorar el catálogo de cursos y empezar de manera libre y autónoma.

Para quienes no cuenten con conexión propia, existen puntos de internet gratuita distribuidos en distintos departamentos.

¿Cuáles son los cursos disponibles?

El catálogo inicial incluye opciones con amplia salida laboral:

Alfabetización Digital : internet, correo electrónico, ofimática y manejo de archivos.

: internet, correo electrónico, ofimática y manejo de archivos. Empleabilidad: armado de CV, entrevistas laborales y habilidades blandas.

armado de CV, entrevistas laborales y habilidades blandas. Aprendizaje en Trabajos Rurales : poda, agroquímicos y agricultura sustentable con simuladores 3D.

: poda, agroquímicos y agricultura sustentable con simuladores 3D. Atención al Público : buenas prácticas y resolución de conflictos en comercios y gastronomía.

: buenas prácticas y resolución de conflictos en comercios y gastronomía. Operación de Drones para Tareas Agrícolas y Operador de Tractores : normativas, manejo seguro y mantenimiento en campo.

: normativas, manejo seguro y mantenimiento en campo. Marketing Digital: estrategias, redes sociales y campañas online.

¿Cómo inscribirse?

Inscribirse es muy fácil y rápido:

Ingresar al sitio oficial de Enlace 2.0 desde cualquier dispositivo con internet.

oficial de Enlace 2.0 desde cualquier dispositivo con internet. Explorar el catálogo de cursos disponibles.

disponibles. Elegir el curso que quieras realizar y hacer clic en “Comenzar”.

que quieras realizar y hacer clic en Completar los módulos a tu ritmo; al finalizar y aprobar, obtendrás certificado oficial.

No se requiere registro previo ni pago; todo es 100% gratuito y autogestionado, permitiendo aprender desde cualquier lugar y en cualquier horario.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA REGISTRARTE