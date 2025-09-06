Arrancó el corte de agua en el Gran Mendoza: qué zonas estarán afectadas y cuánto durará

Aysam inició un corte de agua en varios departamentos del Gran Mendoza que se extenderá hasta 48 horas por tareas de mantenimiento.

Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam) informó que desde la madrugada de este sábado comenzó un corte de agua potable que impactará en varias zonas del Gran Mendoza.

Los trabajos arrancaron a las 3.30 de la mañana y, de acuerdo con lo comunicado por la empresa, la interrupción podría prolongarse entre uno y dos días.

La medida había sido postergada por las fuertes lluvias que complicaron la provincia durante el fin de semana pasado. Ahora, con mejores condiciones, la Dirección de Hidráulica también aprovecha la ocasión para realizar tareas de mantenimiento y limpieza en el Dique Potrerillos, que se pusieron en marcha desde las 8 horas.

En paralelo, personal de Defensa Civil, a bordo del móvil 2349, supervisó la correcta apertura de compuertas en el dique y posteriormente realizó un recorrido de prevención por distintos sectores del río.

Zonas afectadas por el corte de agua en Mendoza

El servicio estará interrumpido en distintos barrios de los siguientes departamentos:

Ciudad: barrio La Favorita.

barrio La Favorita. Godoy Cruz: desde Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodríguez Peña.

desde Lateral Este Acceso Sur a 9 de Julio y de Carrodilla a Rodríguez Peña. Guaymallén: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno y sectores de Villa Nueva.

San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno y sectores de Villa Nueva. Luján de Cuyo: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III.

Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta, barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III. Maipú: Coquimbito y Luzuriaga.

Recomendaciones durante el corte de agua

Desde Aysam pidieron a los usuarios un uso racional del agua mientras duren las tareas: