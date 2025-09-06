Sol, frío y nevadas en la cordillera: el pronóstico del tiempo para este fin de semana en Mendoza

El pronóstico anticipa jornadas con poca nubosidad y temperaturas frescas en el llano. En la cordillera se prevén nevadas.

Contingencias Climáticas dio a conocer el pronóstico del tiempo en Mendoza para este fin de semana.

Las condiciones se presentan estables en gran parte de la provincia, aunque con algunos cambios en la zona cordillerana.

¿Cómo estará el tiempo este sábado?

Durante la jornada se espera poca nubosidad y sin grandes cambios en las temperaturas respecto de días anteriores.

Los vientos soplarán leves desde el noreste y el cielo se mantendrá con algo de nubosidad en la cordillera.

La máxima rondaría los 16 °C y la mínima fue de 3 °C.

¿Y el domingo?

El cierre del fin de semana llegará con nubosidad variable y temperaturas similares.

En la cordillera se registrarán nevadas, lo que podría afectar la transitabilidad en los caminos de alta montaña.

La máxima llegaría a los 17 °C y la mínima a 5 °C.