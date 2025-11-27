Anteojos gratuitos para niños: dónde y cuándo estará el Tren de Capital Humano esta semana

El Tren de Capital Humano sigue su recorrido en el Gran Mendoza con operativos oftalmológicos y entrega de anteojos gratis a niños de distintas edades. El cronograma de esta semana.

Esta semana sigue el operativo nacional “Ver para Ser Libres”, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Capital Humano que busca garantizar controles oftalmológicos gratuitos y la provisión de anteojos a estudiantes de nivel primario.

El dispositivo funcionará a través de un ómnibus equipado con tecnología específica para detectar problemas de visión en edades tempranas. Allí, profesionales de la salud realizarán evaluaciones completas y, en caso de ser necesario, se confeccionarán los anteojos en el momento, evitando trámites y demoras para las familias.

Todas las atenciones son sin costo y con cupo limitado.

Días, horarios y lugares de atención de esta semana

El operativo se instalará en distintos puntos del departamento para facilitar el acceso de los vecinos. La jornada de esta semana será:

28 de noviembre – Godoy Cruz

Sede: Polideportivo Felipe Llaver

Polideportivo Felipe Llaver Ubicación: Arturo Illia entre Cipolletti y Dique Tulumaya, Villa Marini

28 de noviembre – Ciudad de Mendoza

Escuela: Carlos Berdasco (N° 1-742)

Carlos Berdasco (N° 1-742) Ubicación: Pablo Neruda y E. López, barrio La Favorita

Pablo Neruda y E. López, barrio La Favorita Localidad: Ciudad

El operativo busca asegurar un acceso amplio y equitativo a la salud visual en toda el Área Metropolitana del Gran Mendoza.