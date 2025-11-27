Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este viernes 28 de noviembre

Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos este viernes 28 de noviembre

Edemsa comunicó que habrá cortes de luz en barrios Guaymallén, Las Heras, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe. 

Redacción ElNueve.com

La empresa Edemsa informó que este viernes 28 de noviembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de: Guaymallén, Las Heras, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe. 

A continuación, el detalle de los lugares y horarios:

Los cortes de luz para este viernes 28 de noviembre

Estos son los cortes de luz programados para este viernes 28 de noviembre:

Guaymallén

  • Entre calles Mariano Moreno, Mitre, Pedro Molina y Barcala. En calle Río Negro, entre Pedro Molina y Montevideo; Pedro Molina. De 8.30 a 12.30 h.

Las Heras

  • Camino hacia el Cerro Arco. De 9.30 a 13.30 h.
  • En el callejón Sardi, finca Dalesandra; El Borbollón. De 8.45 a 10.45 h.

Maipú

  • En calle Rodríguez Peña, hacia el este de Urquiza; Coquimbito. De 8.30 a 12.30 h.

Lavalle

  • En calle Proyectada V276, hacia el norte de Dr. Roque Sáenz Peña; Las Violetas. De 9.15 a 13.15 h.
  • En calle Roque Montenegro, entre Costa Canal y callejón Villalobos, y zonas aledañas; Jocolí Viejo. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

  • En la Ruta Provincial N°89, entre calle La Quebrada y Posada del Manzano; Los Chacayes. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

  • En calle Aguirre, hacia el este de Muzaber. En finca La Eternidad; El Cepillo. De 9.15 a 13.15 h.
  • En la Ruta Nacional N°40, entre calles La Capilla y Aguirre; Chilecito. De 15.00 a 19.00 h.
  • Entre calles Circunvalación, La Virgen y El Indio; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

  • En la Ruta Provincial N°173, entre loteo Las Mercedes y Bosque Euca; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.
  • En calle Zabatieri, entre La Escuela y Corvalán; Los Claveles. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Alberdi, entre La Intendencia y Ruta Provincial N°165; Los Dos Álamos. De 8.30 a 12.30 h.
  • Entre calles Rawson, Belgrano, Santiago Germano y Vicente López y Planes; El Toledano. De 8.00 a 12.00 h.

Malargüe

  • En la intersección de Cañada Colorada y zona industrial y áreas adyacentes. De 13.00 a 17.00 h.

