SUAF: ¿cuánto vas a cobrar por hijo según tu sueldo en agosto de 2026?

Anses confirmó un aumento del 1,89% para las asignaciones familiares del SUAF en agosto de 2026. Conocé cuánto cobrarás por hijo según tu rango de ingresos y cuáles son los nuevos topes para acceder al beneficio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los nuevos valores del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que regirán durante agosto de 2026. Con el incremento del 1,89%, las familias recibirán montos diferentes según el nivel de ingresos del grupo familiar.

La actualización responde al esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que ajusta las prestaciones en función de la inflación. Aunque el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó una suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 1,9% en junio, Anses toma el índice con dos decimales, por lo que el aumento aplicado será del 1,89%.

¿Cuánto vas a cobrar por la asignación por hijo del SUAF en agosto de 2026?

El monto de la asignación familiar depende del ingreso del grupo familiar. A menor ingreso, mayor será el beneficio.

Los valores para agosto serán los siguientes:

Rango 1: $75.433 por hijo (hasta $1167863)

$75.433 por hijo (hasta $1167863) Rango 2: $50.884 por hijo. (hasta $1712784)

$50.884 por hijo. (hasta $1712784) Rango 3: $30.777 por hijo. (hasa $1977464)

$30.777 por hijo. (hasa $1977464) Rango 4: $15.881 por hijo. (hasta $6184406)

La asignación por hijo está dirigida a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), beneficiarios de la prestación por desempleo y trabajadores que cobran prestaciones de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

¿Cuánto se cobrará por hijo con discapacidad?

Las familias que perciben la asignación por hijo con discapacidad también recibirán un aumento desde agosto.

Los nuevos montos serán:

Rango 1: $245.597.

$245.597. Rango 2: $173.745.

$173.745. Rango 3: $109.656.

En estos casos, las familias con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente continúan exceptuadas de los límites generales de ingresos para acceder al beneficio y a la Ayuda Escolar Anual.

¿Cuánto pagará Anses por nacimiento, adopción y matrimonio?

Las asignaciones de pago único también se actualizarán durante agosto:

Asignación por nacimiento: $87.926 .

. Asignación por adopción: $525.682 .

. Asignación por matrimonio: $131.652.

Estos beneficios pueden solicitarse entre los dos meses y los dos años posteriores al hecho que da origen a la prestación.

En los casos de nacimiento y adopción, también pueden acceder los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo.

Asignación por cónyuge

Los jubilados y pensionados del SIPA que tengan registrado su vínculo familiar en Anses cobrarán una asignación por cónyuge de $18.304 durante agosto de 2026.

Nuevos topes de ingresos para cobrar el SUAF

Con la actualización también aumentarán los límites de ingresos para acceder a las asignaciones familiares.

Los nuevos topes serán:

Ingreso individual máximo: $3.092.203.

$3.092.203. Ingreso máximo del grupo familiar: $6.184.406.

Si alguno de los integrantes del grupo familiar supera el ingreso individual máximo, no corresponderá el cobro de las asignaciones familiares, incluso cuando el ingreso total del hogar sea inferior al límite establecido.