Becas Progresar: cuánto se cobra en octubre de 2026 y qué montos se retienen

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) paga las cuotas de las Becas Progresar a mes vencido. Por eso, en octubre de 2026, los estudiantes recibirán el pago correspondiente a septiembre, de acuerdo con la modalidad y la convocatoria en la que se inscribieron.

El monto mensual de la beca continúa en $35.000, según la Resolución 172/2026 de la Secretaría de Educación de la Nación. No obstante, el importe que se acredita depende de la línea del programa y de las condiciones que debe cumplir cada beneficiario.

Becas Progresar: cuánto se cobra por mes

En algunas modalidades, los estudiantes reciben el 80% de la cuota mensual, equivalente a $28.000, mientras que el 20% restante, es decir, $7.000, queda retenido hasta que se acrediten los requisitos correspondientes.

En otros casos, los beneficiarios pueden cobrar el 100% desde el inicio, como sucede con los estudiantes avanzados de Progresar Superior.

Progresar Trabajo: cuánto se cobra en octubre

Los beneficiarios de Progresar Formación Profesional, también conocido como Progresar Trabajo, reciben el 80% del monto mensual desde la primera cuota.

De esta manera, cobran $28.000 por mes, mientras que los $7.000 restantes quedan retenidos hasta que la institución educativa certifica la finalización del curso o capacitación.

La cantidad de cuotas depende de la duración del trayecto formativo. Por ejemplo, si el curso dura cinco meses, el estudiante recibe cinco cuotas mensuales.

Progresar Obligatorio: pagos para la primera convocatoria 2026

Los estudiantes que se inscribieron en la primera convocatoria de Progresar Obligatorio, realizada entre marzo y abril de 2026, tienen previstas 12 cuotas mensuales.

El esquema de pagos se distribuye de la siguiente manera:

8 cuotas de $28.000 : corresponden al 80% del monto mensual. Los $7.000 restantes de cada cuota quedan retenidos, sujetos al cumplimiento de la regularidad escolar, validada mediante tres certificaciones.

2 cuotas estímulo de $35.000 : se pagan al cierre del ciclo lectivo, sujetas a la realización de actividades de extensión formativas.

2 cuotas de $35.000 por rendimiento académico: están destinadas a quienes finalicen el ciclo lectivo en diciembre de 2026 o febrero de 2027 sin adeudar materias.

Progresar Obligatorio: pagos para la segunda convocatoria 2026

Para quienes se anotaron en la segunda convocatoria, realizada entre agosto y septiembre de 2026, el esquema contempla seis cuotas mensuales.

En este caso, la distribución es la siguiente:

4 cuotas de $28.000: se cobra el 80% del monto mensual, mientras que los $7.000 restantes quedan retenidos y sujetos a las certificaciones de regularidad escolar.

1 cuota estímulo de $35.000: se paga al cierre del ciclo lectivo, siempre que se cumplan las actividades formativas requeridas.

1 cuota de $35.000 por rendimiento académico: corresponde a los estudiantes que finalicen el ciclo lectivo sin materias pendientes, en diciembre de 2026 o febrero de 2027.

Progresar Superior: cuánto cobran los estudiantes universitarios

En Progresar Superior, el esquema de pagos varía según se trate de ingresantes o estudiantes avanzados de una carrera.

Para la primera convocatoria de 2026, que contempla 12 cuotas, la distribución prevista es la siguiente:

Ingresantes: reciben nueve cuotas regulares de $28.000, equivalentes al 80% del monto mensual. El porcentaje restante queda retenido hasta cumplir con las tres certificaciones correspondientes.

Estudiantes avanzados: cobran nueve cuotas regulares de $35.000, es decir, el 100% del monto mensual desde el inicio.

Cuotas estímulo: tanto ingresantes como estudiantes avanzados pueden recibir tres cuotas adicionales de $35.000, una vez concluida la tercera certificación de acreditación de avance académico del año.

Progresar Superior: segunda convocatoria 2026

Los estudiantes que se inscribieron en la segunda convocatoria de Progresar Superior tienen previstas seis cuotas mensuales.

En esta modalidad, los pagos se distribuyen de la siguiente manera:

Ingresantes: reciben cuatro cuotas regulares de $28.000, con el 20% restante retenido hasta cumplir con la certificación de regularidad.

Estudiantes avanzados: cobran cuatro cuotas de $35.000 desde la primera acreditación.

Cuotas estímulo: ambas categorías pueden recibir dos cuotas adicionales de $35.000, una vez concluida la tercera certificación de avance académico.

De esta manera, el monto que cada estudiante recibe en octubre de 2026 depende de la línea de Progresar, la convocatoria en la que se inscribió y el cumplimiento de los requisitos académicos o formativos.