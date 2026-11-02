Así quedó el calendario de pago de ANSES con los feriados: PNC, AUH, jubilación y SUAF ¿cuándo cobro?

Los feriados de noviembre, por la visita del Papa León XIV, modificaron el cronograma de pagos de Anses. Los primeros comenzarán a cobrar el miércoles 11 y las fechas estarán organizadas según la terminación del DNI. El aumento será del 1,93% y los jubilados seguirán manteniendo el bono de $70.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de noviembre de 2026 para jubilados, pensionados (PNC) y titulares de asignaciones como la AUH y SUAF. Debido a los feriados especiales previstos por la visita del papa León XIV a la Argentina, las primeras acreditaciones comenzarán el miércoles 11 de noviembre y ya podés consultar cuándo y cuánto cobras.

El cronograma contempla los pagos de Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y otras prestaciones. Como ocurre habitualmente, las fechas se distribuyen de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Por qué se modificó el calendario de pagos de ANSES en noviembre

Noviembre tendrá varias jornadas especiales que afectan la actividad bancaria y administrativa. El viernes 6 se conmemora el Día del Trabajador Bancario, por lo que no habrá atención al público en las entidades financieras.

Además, por la visita del papa León XIV, se establecieron tres feriados: el lunes 9 de noviembre en todo el país; el martes 10 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba; y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires.

A estas fechas se suma el lunes 23 de noviembre, feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional. Por este motivo, ANSES organizó las acreditaciones de acuerdo con las jornadas hábiles y la terminación del DNI.

Pensiones No Contributivas (PNC): cuándo cobran en noviembre

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) comenzarán a cobrar el miércoles 11 de noviembre. El cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los jubilados que cobran la mínima percibirán en noviembre un monto de $500.833. Esto incluye el haber de $444.158 y el bono de $70.000.

Los jubilados y pensionados que perciben haberes que no superan el mínimo cobrarán según el siguiente calendario:

DNI terminado en 0: 11 de noviembre.

DNI terminado en 1: 12 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre.

DNI terminado en 5: 16 de noviembre.

DNI terminado en 6: 17 de noviembre.

DNI terminado en 7: 18 de noviembre.

DNI terminado en 8: 19 de noviembre.

DNI terminado en 9: 20 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, las acreditaciones comenzarán el martes 24 de noviembre:

DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre.

AUH y SUAF: calendario de pagos de noviembre

Con la actualización del 1,93%, la AUH pasará de $156.588 en octubre a $159.611 por hijo en noviembre.

Sin embargo, ANSES continuará aplicando la retención del 20% a la mayoría de los beneficiarios. Ese importe se acumula hasta que se acrediten los requisitos correspondientes. Es decir, que en noviembre, con este descuento, van a cobrar $127.688.

La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad también tendrá un aumento del 1,93%. El monto pasará de $509.863 en octubre a $519.704 en noviembre. Con el descuento percibirán este mes un total de $415.763.

Terminación del DNI Fecha de cobro 0 11 de noviembre 1 12 de noviembre 2 13 de noviembre 3 16 de noviembre 4 17 de noviembre 5 18 de noviembre 6 19 de noviembre 7 20 de noviembre 8 24 de noviembre 9 25 de noviembre

Asignación por Embarazo, Prenatal y otras prestaciones

El calendario de noviembre también contempla las demás asignaciones y prestaciones de ANSES:

Asignación por Embarazo:

DNI terminado en 0: 11 de noviembre.

DNI terminado en 1: 12 de noviembre.

DNI terminado en 2: 13 de noviembre.

DNI terminado en 3: 16 de noviembre.

DNI terminado en 4: 17 de noviembre.

DNI terminado en 5: 18 de noviembre.

DNI terminado en 6: 19 de noviembre.

DNI terminado en 7: 20 de noviembre.

DNI terminado en 8: 24 de noviembre.

DNI terminado en 9: 25 de noviembre.

Asignación por Prenatal:

DNI terminados en 0 y 1: 12 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: 13 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: 16 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: 17 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 18 de noviembre.

Prestación por Desempleo:

DNI terminados en 0 y 1: 25 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: 26 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: 30 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 1 de diciembre.

En el caso de la Asignación por Maternidad, el pago se realizará para todas las terminaciones de DNI desde el 12 de noviembre hasta el 10 de diciembre. Las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento estarán disponibles desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre.

Cómo consultar la fecha de cobro de ANSES

Los beneficiarios pueden verificar cuándo reciben sus haberes a través de la página oficial de ANSES o desde la aplicación Mi ANSES.

Para realizar la consulta, deben ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y seleccionar la opción correspondiente a la prestación que reciben.

El calendario oficial puede consultarse en la página de ANSES.