PNC por invalidez laboral: esta es la lista con las personas a las que le suspendieron la pensión ¿cómo reclamar?

La Secretaría Nacional de Discapacidad publicó la nómina de beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez laboral que continúan suspendidas tras las auditorías. Los titulares afectados tienen 60 días corridos para presentar documentación y solicitar la rehabilitación de sus prestaciones.

La Secretaría Nacional de Discapacidad publicó el listado de titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez laboral que permanecen suspendidas luego de las auditorías realizadas por el Gobierno nacional. La medida alcanza a 21.812 beneficios y los afectados podrán solicitar la rehabilitación de sus prestaciones mediante los canales habilitados por el Ministerio de Salud.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 3695/2026, publicada en el Boletín Oficial, que incluye un anexo con la nómina de las pensiones alcanzadas por la suspensión.

Se trata de beneficios que habían sido suspendidos durante controles anteriores y que posteriormente fueron restablecidos de manera provisoria. Sin embargo, el Gobierno resolvió dejar sin efecto esos restablecimientos y mantener las suspensiones.

Cómo consultar el listado de PNC suspendidas

El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó el martes pasado que se mantiene la suspensión de 21.812 Pensiones No Contributivas por invalidez laboral.

A partir de la publicación de la Resolución 3695/2026, los titulares pueden consultar la nómina oficial para verificar si su prestación está incluida entre las alcanzadas por la medida.

No es necesario esperar la recepción de una carta documento para comprobar si la pensión fue suspendida. Los interesados pueden revisar directamente el listado publicado en el Boletín Oficial.

Por otra parte, la Secretaría Nacional de Discapacidad dictó la Resolución 3697/2026, que modificó los canales habilitados para presentar documentación y solicitar la rehabilitación de las prestaciones.

Esta normativa no modifica los requisitos de acceso a las PNC ni los efectos de las suspensiones, sino que establece cómo deben realizarse las presentaciones para reclamar la restitución del beneficio.

PNC suspendidas: hay 60 días para solicitar la rehabilitación

Los titulares incluidos en el listado disponen de 60 días corridos desde la notificación de la medida para solicitar la rehabilitación de sus Pensiones No Contributivas.

Durante ese plazo, podrán presentar documentación médica actualizada, renovar sus datos personales y aportar otros antecedentes que permitan acreditar que cumplen con las condiciones para recibir la prestación.

Una vez presentada la documentación, la Secretaría Nacional de Discapacidad analizará cada solicitud para determinar si corresponde restablecer el pago de la pensión.

Dónde presentar el reclamo por una PNC suspendida

Los beneficiarios deberán utilizar alguno de los canales habilitados para solicitar la rehabilitación de sus pensiones. Las opciones disponibles son:

Dependencias habilitadas de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Agencias y Unidades de Gestión Local de PAMI habilitadas para recibir estas presentaciones.

para recibir estas presentaciones. Plataforma Trámites a Distancia (TAD).

Formulario de consultas del Ministerio de Salud.

Correo electrónico: citacion@senadis.gob.ar.

Es importante tener en cuenta que la Resolución 3697/2026 eliminó a las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) como lugares de recepción presencial de estos reclamos y las reemplazó por dependencias habilitadas de PAMI.

Por lo tanto, ANSES no recibe los reclamos presenciales por Pensiones No Contributivas suspendidas. Los titulares afectados deben utilizar los canales establecidos por la Secretaría Nacional de Discapacidad para presentar la documentación y solicitar la rehabilitación de sus prestaciones.