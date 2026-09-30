ANSES: cuánto cobrarán las Pensiones no Contributivas en octubre de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los nuevos montos de las Pensiones no Contributivas (PNC) que se pagarán en octubre de 2026. Los haberes tendrán una actualización del 1,66%, de acuerdo con la movilidad mensual, y continuarán acompañados por el bono extraordinario de $70.000.

El aumento quedó establecido mediante la Resolución 284/2026, mientras que la continuidad del refuerzo previsional fue dispuesta por el Decreto 1108/2026.

Sin embargo, como el bono permanece congelado desde marzo de 2024, el incremento efectivo de los ingresos será inferior al porcentaje de movilidad aplicado sobre los haberes.

PNC por vejez: cuánto se cobrará en octubre

Las Pensiones no Contributivas por Vejez equivalen al 70% de la jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En octubre de 2026, el haber mensual será de $305.023,96. Al sumar el bono de $70.000, los beneficiarios recibirán un total bruto de $375.023,96.

De esta manera, el incremento efectivo del ingreso total será del 1,35%, por debajo del 1,66% de movilidad aplicado al haber.

Cabe recordar que actualmente ya no se tramitan nuevas PNC por Vejez. Las personas de 65 años o más que no cuentan con una jubilación pueden solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Esta prestación equivale al 80% de la jubilación mínima. En octubre, el haber será de $348.598,81 y, con el bono de Anses, el total alcanzará los $418.598,81.

Pensiones no Contributivas por Discapacidad

Las Pensiones no Contributivas por Discapacidad también equivalen al 70% de la jubilación mínima.

Por ese motivo, durante octubre de 2026, sus titulares cobrarán un haber de $305.023,96. Con el refuerzo extraordinario de $70.000, el ingreso bruto mensual llegará a $375.023,96.

Al igual que ocurre con las PNC por Vejez, el aumento efectivo será del 1,35%, debido a que el bono no recibió una actualización.

Además, quienes perciben una Pensión no Contributiva por Discapacidad pueden acceder a las asignaciones familiares de Anses, siempre que reúnan las condiciones correspondientes.

PNC para madres de siete hijos: cuánto se pagará

Las Pensiones no Contributivas para madres de siete hijos o más equivalen al 100% de la jubilación mínima del SIPA.

Con la actualización de octubre, el haber mensual será de $435.748,51. Al incorporar el bono extraordinario de $70.000, el ingreso bruto total llegará a $505.748,51.

En este caso, el incremento efectivo será del 1,43%, ya que el refuerzo previsional continúa sin cambios.

Por otra parte, las titulares que tengan hijos menores de edad o hijos con discapacidad pueden acceder a la Tarjeta Alimentar, de acuerdo con los requisitos del programa.

Los montos de la asistencia alimentaria se mantienen sin modificaciones en octubre:

Un hijo: $72.250.

Dos hijos: $113.299.

Tres hijos o más: $149.425.

Resumen de las Pensiones no Contributivas de Anses en octubre de 2026

Tipo de prestación Haber mensual Bono Total bruto PNC por Vejez $305.023,96 $70.000 $375.023,96 PNC por Discapacidad $305.023,96 $70.000 $375.023,96 PNC para madres de siete hijos $435.748,51 $70.000 $505.748,51 PUAM $348.598,81 $70.000 $418.598,81

Los montos corresponden a los haberes brutos informados para octubre de 2026 e incluyen el bono extraordinario en el total. La liquidación final puede variar según las características particulares de cada beneficio.