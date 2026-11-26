Si una máquina se vuelve lenta de un mes a otro lo primero que hay que mirar es cuánto espacio libre queda en el disco. Si la carpeta de descargas se llena con fotos de las vacaciones y archivos viejos, el almacenamiento está al tope y el sistema no tiene espacio para trabajar.

Son las nueve de la noche del domingo. Tu hijo tiene que entregar un TP antes de irse a dormir y la compu de la casa, esa que se comparte para el colegio y los trámites del mes, decide quedarse clavada en la pantalla de inicio.

El circulito gira y gira sin parar. Bajo el escritorio, el ventilador arranca a soplar como un secador de pelo y, cuando por fin abre el navegador, le saltan dos pestañas raras que nadie ha pedido. ¿Todavía sirve o ya está totalmente muerta? Antes de entrar en pánico o de gastar dinero en un técnico conviene hacer un chequeo corto y en orden. Muchas veces el problema es de poca ciencia. Solo hay que diferenciar el desgaste normal de los programas que se introducen sin permiso.

¿El desgaste es normal o es por falta de mantenimiento?

Si una máquina se vuelve lenta de un mes a otro lo primero que hay que mirar es cuánto espacio libre queda en el disco. Si la carpeta de descargas se llena con fotos de las vacaciones y archivos viejos, el almacenamiento está al tope y el sistema no tiene espacio para trabajar. Borrar aquello que ya no sirve y vaciar la papelera suele devolverle bastante aire.

El segundo son las actualizaciones pendientes. A veces Windows se pone a descargar archivos pesados en segundo plano justo cuando necesitás enviar un correo y deja todo bloqueado hasta que reinicies la PC. También es interesante abrir el Administrador de tareas y ver la pestaña de inicio, allí aparecen programas que se prenden solos apenas apretás el botón de encendido, aunque casi nunca se usan. Al desactivarlos no los borras de la compu, simplemente evitamos que consuman memoria desde el primer minuto.

Hay otro factor muy de aquí que casi nadie considera y es la tierra. Con el aire seco mendocino, y algún Zonda de por medio, las rejillas de ventilación acumulan pelusa rapidísimo. ¿Alguna vez has puesto la mano sobre el teclado y has sentido que quema? Cuando se calienta mucho, la computadora deliberadamente reduce su rendimiento para proteger los componentes internos. Limpiar con un pincel seco las entradas de aire y dejar de apoyar la notebook sobre la frazada de la cama ayuda mucho más de lo que parece.

¿Cómo saber si me metieron software malicioso?

Bien, el polvo no es capaz de abrir ventanas ni de cambiar el buscador por sí solo. Si vemos comportamientos raros que poco tienen que ver con la edad del equipo, lo más seguro es que haya entrado algún archivo malicioso por una descarga sospechosa o un enlace falso. Las señales son generalmente bastante claras.

En la pantalla aparecen carteles publicitarios aunque el navegador esté cerrado, la página de inicio se modifica sin que nadie lo elija y empiezan a surgir programas que no se conocen en la lista de aplicaciones. Es habitual, además, encontrarnos con extensiones extrañas pegadas en Chrome o Edge que vuelven a activarse cada vez que intentamos quitarlas.

Si te aparecen esos síntomas, no es recomendable que descargues el primer limpiador milagroso que te salga en un anuncio. Cuando la computadora empieza a mostrar avisos donde antes no los había y el buscador cambió sin que tú lo hayas hecho, existen guías paso a paso para eliminar malware que empiezan por cortar la conexión a internet y reiniciar el equipo en modo seguro. Apagar el wifi o sacar el cable de red detiene cualquier movimiento sospechoso hacia afuera, lo que te permite revisar todo con tranquilidad.

¿Cómo limpiar el equipo sin hacer las cosas peor?

Una vez que la máquina arrancó en modo seguro, es el momento de hacer un escaneo completo con el antivirus que ya tenés instalado y dejarlo terminar tranquilo. Al final, entra en la configuración del navegador y borra todas las extensiones que no sean tuyas, por muy inofensivas que parezcan por el nombre.

Un paso que suele olvidarse, y que siempre señala la Dirección Nacional de Ciberseguridad en sus consejos para los usuarios domésticos, es cambiar las contraseñas importantes tras una infección. Esto vale sobre todo para el correo personal y el home banking, aunque conviene seguir una regla sencilla. Siempre hacelo desde otro dispositivo sano, como por ejemplo el celular con datos móviles, nunca desde la misma computadora que está todavía en duda.

¿Cuándo llamar al técnico y qué preguntarle?

Si limpiaste espacio, sacaste la basura del navegador y le pasaste el antivirus y sigue la compu tildándose cada diez minutos, haciendo ruidos metálicos raros o tirando pantallas azules, ahí sí conviene llevarla a un taller de confianza. Antes de abandonarla, vale la pena hacer dos preguntas concretas. Consulta si el disco rígido está fallando y si vale la pena pasar a un disco sólido con un poco más de memoria RAM. Muchas veces este arreglo hace resucitar una máquina vieja por una fracción de lo que cuesta comprar otra.

Claro que todo tiene su límite. Si el presupuesto destinado a la reparación se acerca demasiado al precio de un equipo nuevo y alguien en casa lo necesita diariamente para trabajar, tal vez sea el momento de buscar entre las mejores computadoras y equipos para el trabajo remoto, en lugar de seguir arreglando una computadora que ya cumplió su ciclo.

Afortunadamente, rara vez es necesario llegar tan lejos. Una vez que borro un par de gigas olvidados, saco esa extensión molesta y despejo la rejilla de ventilación, el ruido del secador se calla. Antes de las diez sale por correo el trabajo práctico y el living vuelve a estar tranquilo.