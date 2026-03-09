Cuáles son los equipos versátiles para la educación y el trabajo remoto

Las computadoras convertibles combinan lo mejor de una laptop y una tablet en un solo dispositivo. Con pantalla táctil, modos de uso flexibles y gran portabilidad, se presentan como una opción cada vez más elegida para estudiar, trabajar y disfrutar de contenidos digitales.

Elegir entre una laptop y una tablet es una tarea complicada. La primera, con su teclado y estructura tradicional, es ideal para trabajar y gamear, entre otras actividades. En tanto, la segunda es más portable y resulta muy útil para estudiar, leer y mirar videos. Por suerte, los avances tecnológicos vinieron a resolver esta dicotomía y, desde hace algunos años, existen computadoras convertibles.

Las computadoras convertibles, como las lenovo yoga, incluyen dos dispositivos en uno: pueden funcionar como notebooks, pero también son táctiles y tienen la opción de usarse como tablet. Se trata de aparatos muy versátiles que pueden servir tanto para estudiar, como para trabajar de manera remota y, por supuesto, para disfrutar de videojuegos y otro tipo de contenidos digitales.

La primera laptop convertible, en los términos en que las conocemos hoy, surgió a principios de la década del 2000, cuando Acer lanzó la TravelMate C100. Este dispositivo de avanzada para la época en que fue creado tenía una pantalla de 12 pulgadas que se podía girar 180 grados y plegar, mientras que también contaba con tecnología táctil y un lápiz óptico.

Ese punto de partida, generó que con los años fueran apareciendo nuevos equipos que manejaban la misma idea, pero tenían mayor potencia, eran más livianos y sus táctiles contaban con una sensibilidad superior. Las computadoras convertibles no son laptops tradicionales ni tablets, pero tienen algo de cada una. Son un aparato especial que puede adaptarse a las necesidades.

¿Qué tienen de especial las notebooks convertibles?

Bueno, lo primero que tienen de especial las laptops convertibles es su capacidad de transformarse en tablets. Esto puede darse de dos maneras: en algunos casos se desprende totalmente el monitor del teclado, mientras que en otros la pantalla se pliega por completo hacia atrás.

La capacidad de pliegue de la pantalla permite que las laptops portátiles cuenten con varias posiciones a las que se les puede dar usos diversos. Por supuesto, pueden funcionar como notebooks tradicionales y como tablets; pero también se pueden armar en forma de tienda (como si fuese una V invertida) o en forma atril con el teclado hacia abajo.

Esta pantalla replegable y de múltiples posiciones da opciones interesantes para escribir, leer, mirar videos, jugar con teclado y de manera táctil, tener como ayuda a la hora de dar un discurso, realizar exposiciones y muchas otras posibilidades.

Otro punto que caracteriza a las computadoras convertibles es que cuentan con pantallas táctiles. Como muchos otros dispositivos que se comercializan hoy, utilizan tecnología táctil capacitiva, lo que garantiza una alta sensibilidad al toque. Esta forma de táctil cuenta con capas conductoras para detectar cambios eléctricos al contacto.

Razones para elegir una computadora convertible

Las razones para elegir una computadora convertible, como la notebook amd, son muchas y muy variadas. La principal, quizás, es la holgada versatilidad general que ofrecen estos dispositivos. Esta característica hace que tenga múltiples formas de uso y sean aptas tanto para oficinistas como para creativos y estudiantes.

Además, se trata de aparatos livianos que se pueden llevar en un bolso o una mochila a reuniones, clases, cafés o donde sea. Lo excelente en estos casos es que no estás llevando un solo tipo de dispositivo: estás trasladando una notebook con una tablet. Lo mismo pasa al momento de hablar de la notebook y su precio. A la hora de comprar una convertible, de alguna manera estás invirtiendo en dos dispositivos al precio de uno.

Otra razón para elegir una de estas notebooks es, sin dudas, su tecnología táctil. Si bien, al principio, puede parecer algo raro tocar la pantalla de la laptop para seleccionar un comando, esta característica es un plus al momento de pensar en la usabilidad. Por otro lado, también suele ser de gran utilidad el lápiz táctil para tomar notas o, en el caso de quienes se dedican al arte, dibujar con buena precisión.

Ideales para estudiar y trabajar

Las computadoras suelen ser aparatos que nos acompañan durante varios años, incluso durante carreras universitarias enteras. Si estás buscando una laptop para estudiar, las convertibles son una excelente opción.

En líneas generales, estas computadoras portátiles son ideales para tomar nota, tanto por teclado como con lápiz táctil. Se pueden usar como tablets para leer y hacer marcaciones en la pantalla mientras se está estudiando.

El lápiz, además, es una maravillosa herramienta para quienes transitan carreras creativas como arquitectura y diseño gráfico, ya que permite dibujar en cualquier momento.

Finalmente, la posibilidad de usar estas laptops en modo tienda es una gran opción al momento de realizar presentaciones orales en clase. Esta característica es muy útil para todas las carreras.

Las computadoras convertibles también son excelentes para llevar a cabo labores de oficina en el sitio de trabajo o de manera remota. La capacidad de transformación de estos dispositivos permite que puedan usarse en espacios reducidos como asientos de avión o mesas de bares.

El modo presentación, en tienda o atril, puede ser muy útil a la hora de plantar ideas en una reunión empresarial. A esto, se suma la alta portabilidad y potencia que estos equipos poseen en general.

La opción de dos pantallas

Las laptops convertibles siguen dando de qué hablar en materia de innovación y, en los últimos años, surgieron las opciones con dos pantallas. Esto, que en un principio puede parecerte raro e innecesario, resulta muy útil para realizar diversas tareas en disciplinas específicas.

La gran ventaja de la doble pantalla es la posibilidad de trabajar con dos aplicaciones al mismo tiempo, algo que con la práctica resulta muy cómodo y aporta a la velocidad. Así, por ejemplo, puedes mirar una videoconferencia en una de las pantallas e ir tomando nota en la otra.

Estas computadoras facilitan el trabajo de diseñadores gráficos y editores de video, ya que pueden usar una de las pantallas como panel de herramientas o para previsualizaciones. En tanto, los creativos tienen la posibilidad dibujar con el lápiz óptico en uno de los monitores, mientras chequean referencias en el otro.

Una computadora convertible de dos pantallas es la Lenovo Yoga Book 9i, un dispositivo premium equipado con procesadores Intel Core i7,16 GB de RAM y almacenamiento de 1 TB. Las pantallas de esta laptop son OLED de 13.3 a 14 pulgadas y resolución 2.8K.

Otra opción convertible de dos pantallas es la ASUS Zenbook DUO, un dispositivo de 14 pulgadas con tecnología OLED y resolución 3 K. Por otro lado, bien orientada al gaming, también está la ROG Zephyrus Duo. Este dispositivo de gama ultra alta usa Intel Core Ultra 9, tiene 64 GB de RAM y 3K de resolución.

Como viste en este artículo, desde el primer modelo de principios de siglo hasta los recientes de dos pantallas, las opciones de laptops convertibles son muchas y variadas. Por supuesto, se trata de dispositivos ideales para estudiar y trabajar, pero también son excelentes para dispersarse con una buena película o divertirse gameando.