Aguas Mendocinas informó que se interrumpió el normal abastecimiento de agua potable en sectores de Godoy Cruz, Ciudad, Guaymallén y Maipú, debido a un aumento de turbiedad en el agua cruda.

Un corte imprevisto de agua potable afecta este jueves 26 de noviembre a distintos sectores del Gran Mendoza. Según informó Aguas Mendocinas, la interrupción del servicio se produjo por maniobras realizadas durante la madrugada en la válvula de Chorro Hueco, del dique Potrerillos, ajenas a la empresa.

Estas tareas provocaron un aumento elevado de turbiedad en el agua cruda, lo que afecta la producción de los establecimientos potabilizadores y ocasionó la interrupción del normal abastecimiento.

¿Qué zonas del Gran Mendoza están afectadas?

De acuerdo con el comunicado de Aguas Mendocinas, el corte de agua alcanza a los siguientes sectores:

Godoy Cruz: Benegas, Las Tortugas y San Francisco del Monte; zonas Oeste y Centro.

Benegas, Las Tortugas y San Francisco del Monte; zonas Oeste y Centro. Ciudad de Mendoza: La Favorita y las secciones 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª y 6.ª.

La Favorita y las secciones 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª y 6.ª. Guaymallén: Dorrego, Las Cañas, San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Jesús Nazareno, San José, Pedro Molina, Belgrano, Villa Nueva, Nueva Ciudad, Bermejo y Buena Nueva.

Dorrego, Las Cañas, San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Jesús Nazareno, San José, Pedro Molina, Belgrano, Villa Nueva, Nueva Ciudad, Bermejo y Buena Nueva. Maipú: Coquimbito y Gutiérrez.

¿Por qué se interrumpió el servicio?

La empresa explicó que el aumento de turbiedad en el agua cruda afecta el proceso de potabilización y la producción de los establecimientos encargados de abastecer a estos sectores.

El corte fue informado durante la mañana de este jueves y responde a una situación generada por las maniobras realizadas en el dique Potrerillos.