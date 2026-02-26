Malas noticias para Gran Hermano Generación Dorada: dos participantes abandonaron la casa y estos son los motivos

La casa más famosa del país atraviesa sus primeros días con un clima sensible en el arranque de la competencia: dos participantes muy conocidas tuvieron que abandonar el reality y el clima del juego cambió por completo.

En medio de la competencia y cuando recién comenzaba a acomodarse la convivencia, dos de las participantes más conocidas tuvieron que abandonar la casa más famosa del país por motivos personales y de salud.

Daniela De Lucía dejó el juego tras la muerte de su padre

La primera salida que conmocionó a todos fue la de Daniela De Lucía, influencer y coach motivacional. La participante recibió la noticia del fallecimiento de su padre, quien atravesaba problemas de salud desde hacía tiempo.

La producción le comunicó lo sucedido y, minutos después, Daniela reunió a sus compañeros para despedirse. Visiblemente emocionada, explicó que debía salir de la casa para acompañar a su familia.

“Falleció mi papá. La vida es movimiento… uno se planea cosas acá adentro, pero afuera está el mundo real”, expresó ante el resto de los jugadores. También agradeció el cariño y la experiencia compartida en estos días de aislamiento.

En un clima de profundo respeto, abrazos y aplausos, la participante cruzó la puerta y dejó definitivamente la competencia.

Desde el programa informaron que fue asistida y contenida en todo momento por el equipo de profesionales antes de tomar la decisión de abandonar el reality.

Divina Gloria fue trasladada por un cuadro de hipertensión

La segunda noticia que generó preocupación fue la salida preventiva de Divina Gloria. La actriz sufrió un cuadro de hipertensión y debió ser trasladada a una clínica cercana para realizarse estudios.

El conductor Santiago del Moro explicó en vivo que, por recomendación médica, la participante debía permanecer en observación hasta contar con un diagnóstico definitivo.

“Se le están haciendo los chequeos correspondientes y hasta no tener el alta médica no regresará a la competencia”, detalló el conductor, buscando llevar tranquilidad tanto a los jugadores como al público.

Según se informó, su estado es estable y continúa bajo control profesional.