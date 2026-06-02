Llega a Mendoza una de las hamburgueserías más famosas del mundo: dónde abrirá y cuándo inaugura

La reconocida cadena estadounidense desembarca en la provincia con una apuesta fuerte en uno de los centros comerciales más importantes. La apertura genera expectativa entre los fanáticos de las hamburguesas y suma una nueva opción al mercado gastronómico mendocino.

Los amantes de las hamburguesas ya cuentan los días. Una de las cadenas de comida rápida más importantes de Estados Unidos confirmó su llegada a Mendoza y abrirá su primer local en la provincia en las próximas horas. Se trata de Wendy’s, la histórica marca nacida en Ohio, que continúa expandiendo su presencia en Argentina y eligió Cuyo como uno de sus próximos destinos estratégicos.

Dónde estará ubicado el nuevo local de Wendy’s

La firma abrirá sus puertas dentro del Mendoza Shopping, uno de los principales centros comerciales de Mendoza. La inauguración está prevista para este miércoles 3 de junio a las 13 y llega después de varios meses de preparación, que incluyeron la búsqueda, selección y capacitación de personal.

En las últimas semanas, los trabajos en el nuevo local despertaron la curiosidad de los visitantes del shopping, que comenzaron a especular sobre la llegada de la famosa marca internacional.

Con el desembarco de Wendy’s, Mendoza pasa a contar con las tres cadenas de hamburguesas más reconocidas a nivel mundial.

La llegada de la empresa se suma a la presencia de McDonald’s y Burger King, consolidando una oferta cada vez más amplia para los consumidores mendocinos.

La provincia se ha convertido en un mercado atractivo para el sector gastronómico, impulsado por el crecimiento del consumo y el interés que despierta la cultura de las hamburguesas artesanales y de cadena.

La expansión de Wendy’s en Argentina

La apertura en Mendoza forma parte del plan de crecimiento que la compañía viene desarrollando en el país.

En los últimos meses, la cadena inauguró una nueva sucursal en Buenos Aires y ahora apuesta por expandirse hacia la región de Cuyo. La operación en Argentina está gestionada a través del sistema de franquicias por un grupo empresario que también administra locales de la marca en otros países de Sudamérica como Chile.

La cadena de hamburguesas que conquistó Estados Unidos

Fundada en 1969 en el estado de Ohio, Wendy’s logró convertirse en una de las cadenas de comida rápida más importantes del mundo gracias a su propuesta basada en hamburguesas, sándwiches y batidos.

Su popularidad también trascendió el ámbito gastronómico. A lo largo de los años, la cadena fue mencionada en distintas oportunidades por el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha manifestado públicamente su preferencia por sus productos.