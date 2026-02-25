Deportistas, influencers y una exvedette de los 90: quiénes son los 10 nuevos participantes de Gran Hermano Generación Dorada

La casa sumó perfiles muy distintos entre sí, desde exfutbolistas y campeones deportivos hasta creadores de contenido con millones de seguidores y figuras con pasado televisivo que ya generan expectativa.

Después de una primera noche cargada de nombres fuertes, el segundo programa terminó de confirmar que esta edición no piensa pasar inadvertida. Con el ingreso de diez nuevos participantes, la casa más famosa del país volvió a moverse y el tablero empezó a tomar forma.

Hay regresos, perfiles deportivos, figuras digitales y personalidades que prometen conflicto desde el arranque.

Este es el repaso, uno por uno, de quienes cruzaron la puerta de Gran Hermano en la segunda noche.

Los nuevos integrantes de Gran Hermano Generación Dorada

Solange Abraham, revancha 15 años después

Solange Abraham ya conoce el juego. Fue parte de la edición 2011 y ahora vuelve con una idea clara: aprovechar la experiencia. Madre, divorciada y conductora de su propio podcast, aseguró que esta vez no entra como novata. El desafío será demostrar si realmente tener pasado en la casa es ventaja… o presión extra.

Martín Rodríguez, disciplina y resiliencia

Desde Canning llegó Martín Rodríguez, campeón de crossfit y preparador físico. Su historia personal atraviesa momentos duros, como la pérdida de una hija y una enfermedad que marcó un antes y un después en su vida. Se define frontal y aseguró que no tolera la injusticia. Promete juego directo y carácter fuerte.

Cinzia Francischiello, romper etiquetas

La actriz venezolana Cinzia Francischiello se convirtió en la primera participante de su país en esta edición argentina. Estudia actuación y trabaja en televisión. Antes de entrar dejó un mensaje claro: no quiere que la encasillen ni que la definan por estereotipos. Personalidad firme y actitud desafiante.

Franco Zunino, competitivo y sin filtro

Personal trainer de Berazategui, Franco Zunino avisó que no se guarda nada. Es soltero, competitivo y obsesivo con el orden. Se perfila como uno de los que no esquivará las discusiones y podría quedar en el centro de los primeros cruces.

Kennys Palacios, popularidad y estrategia

Con una comunidad enorme en redes, Kennys Palacios cambió el set por la casa. Estilista de figuras del espectáculo y con experiencia en televisión y streaming, entra con una base de seguidores consolidada. Se declaró fan del programa y dijo que va a jugar para ganar. Sensible y frontal, puede conectar desde lo emocional.

Lola Tomaszeuski, generación TikTok

Desde Bariloche ingresó Lola Tomaszeuski, creadora de contenido con millones de seguidores en TikTok. Acostumbrada a grabarse desde los 12 años, ahora enfrenta un escenario distinto: exposición total sin edición. Confía en que su perfil es único dentro del casting.

Nazareno Pompei, del fútbol al reality

El exfutbolista Nazareno Pompei, oriundo de Lomas de Zamora, dejó el deporte profesional cuando perdió la pasión y ahora busca reinventarse. Con mentalidad competitiva, cree que puede moverse con inteligencia en el juego y no le teme a la exposición.

Yanina Zilli, regreso al centro de escena

Con pasado como vedette en los años 90, Yanina Zilli llega con experiencia mediática. Empresaria y madre de dos hijos, aseguró que su prioridad es ganar. Maneja cámaras y tiempos televisivos, algo que puede ser clave en momentos de tensión.

Luana Fernández, personalidad arrolladora

Empresaria, modelo y ex participante de Combate, Luana Fernández ingresó con declaraciones que ya generaron debate. Se define intensa, abierta y sin miedo a decir lo que piensa. Promete no pasar desapercibida.

Franco Poggio, identidad propia

El último en entrar fue Franco Poggio. Oriundo de San Juan, estudia Psicología y trabaja como modelo e influencer. Con fuerte exposición en redes y experiencia frente a cámara, busca despegarse de etiquetas y construir su propio protagonismo dentro del reality.

Con estos diez ingresos, la casa quedó oficialmente completa. La combinación de experiencia previa, perfiles digitales y figuras con recorrido mediático deja en claro que esta edición de Gran Hermano: Generación Dorada apunta alto.