Jalogüín, la noche de los espíritus cuyanos: la nueva campaña de El 9 Televida que rescata las leyendas de Mendoza

El 9 Televida lanzó “Jalogüín, la noche de los espíritus cuyanos”, una campaña que reivindica las leyendas y los mitos de Mendoza con identidad propia. El Futre, el vampiro de Los Barriales y otras criaturas toman el protagonismo porque el terror también tiene raíces cuyanas.

¿Y si Drácula hubiera visitado Mendoza y el Zonda le hubiera volado la capa? ¿O si el hombre lobo se hubiera cruzado con un puma? Con ese espíritu, El 9 Televida presentó “Jalogüín, la noche de los espíritus cuyanos”, una campaña que propone celebrar Halloween desde la identidad local y recuperar las historias que forman parte del imaginario popular de Mendoza y de toda la región de Cuyo.

No hace falta importar monstruos de otras tierras para contar historias de terror. Mendoza tiene sus propios fantasmas, criaturas y leyendas, transmitidos de generación en generación y arraigados en pueblos, caminos, cerros y paisajes que forman parte de la cultura cuyana.

Los personajes clásicos del terror parecen quedar fuera de lugar frente a las particularidades de nuestra tierra. Mientras tanto, las leyendas locales toman protagonismo: algo se mueve en las aguas de El Carrizal, los colmillos vuelven a aparecer en Los Barriales y un jinete sin cabeza desciende por el Cerro de la Gloria.

El Futre, el vampiro de Los Barriales y otros mitos mendocinos

Mendoza tiene un repertorio de relatos que mezcla misterio, tradición oral y sucesos difíciles de explicar. Algunas historias se remontan a tiempos antiguos; otras surgieron de acontecimientos que marcaron a comunidades enteras y, con el paso de los años, se transformaron en leyendas.

Entre las más conocidas aparece El Futre, el jinete sin cabeza vinculado con la cordillera mendocina. Según las versiones populares, su figura fantasmal recorre sectores de montaña, especialmente en la zona de Uspallata y Las Cuevas, y suele relacionarse con la historia del antiguo ferrocarril trasandino.

Otra de las leyendas que forman parte del imaginario provincial es la del vampiro de Los Barriales, en el departamento de Junín. La historia se remonta a fines del invierno de 1972, cuando la muerte de animales de granja y las marcas que presentaban sus cuerpos despertaron temor y desconcierto entre los vecinos. La falta de explicaciones alimentó las sospechas sobre una criatura que atacaba durante la noche y dio origen a uno de los relatos más inquietantes de la zona rural mendocina.

También está la Luz Mala, una aparición luminosa que, según las creencias populares, puede observarse en zonas rurales y caminos apartados. Como ocurre con muchas leyendas, sus interpretaciones varían según el lugar y las personas que transmiten la historia.

La Difunta Correa y el Gauchito Gil: figuras de fe y devoción popular

La campaña también evoca figuras profundamente arraigadas en la religiosidad popular argentina, como la Difunta Correa y el Gauchito Gil. A diferencia de los personajes asociados al terror, sus historias están vinculadas con la fe, los pedidos de protección y los testimonios de quienes aseguran haber recibido favores.

La leyenda de la Difunta Correa tiene su santuario principal en Vallecito, San Juan, y cuenta la historia de Deolinda Correa, una mujer que habría muerto de sed mientras atravesaba una zona desértica con su hijo pequeño. Según el relato popular, el bebé sobrevivió alimentándose de su madre fallecida. Con el tiempo, la historia se convirtió en una de las expresiones de devoción más reconocidas del país.

El Gauchito Gil, por su parte, es otra figura venerada en distintos puntos de Argentina. Sus santuarios, identificados habitualmente por banderas y cintas rojas, forman parte del paisaje de las rutas y los caminos.

Aunque Halloween se asocia principalmente con las tradiciones anglosajonas, en Argentina la celebración suma cada año nuevas propuestas, disfraces y decoraciones. Frente a ese fenómeno, El 9 Televida invita a resignificar la fecha a partir de las historias de Mendoza y Cuyo.

La campaña recupera personajes y leyendas que muchas veces circulan en conversaciones familiares, relatos de pueblos y recuerdos de otras generaciones. El terror también puede tener una identidad propia, vinculada con los paisajes, las costumbres y las historias de la región.

Porque si el Zonda puede llevarse la capa de Drácula y un jinete sin cabeza puede aparecer en el Cerro de la Gloria, queda claro que en Mendoza también hay historias capaces de poner la piel de gallina.