Dos abuelos fueron atropellados en una transitada esquina del microcentro de Mendoza

El accidente ocurrió en San Juan y Garibaldi, en Ciudad. Los dos adultos mayores, de 70 y 75 años, fueron asistidos por motoambulancias y, en principio, no sufrieron lesiones de gravedad. Vecinos denunciaron las dificultades para cruzar y reclamaron mayor respeto por los peatones.

Dos personas de 70 y 75 años fueron atropelladas por una camioneta en la intersección de San Juan y Garibaldi, en Ciudad. Ambos recibieron asistencia de personal de motoambulancias y, en principio, no presentarían lesiones de gravedad. Vecinos advirtieron sobre las dificultades para cruzar la calle y reclamaron mayor precaución por parte de los conductores.

El accidente ocurrió durante la mañana de este miércoles, cuando los dos adultos mayores circulaban por calle San Juan e intentaban cruzar hacia Garibaldi. Tras el impacto, personal de motoambulancias llegó al lugar para asistirlos, mientras que agentes de Tránsito trabajaron en la zona para ordenar la circulación.

Si bien las primeras informaciones indicaban que ninguno de los dos habría sufrido lesiones de gravedad, el episodio volvió a poner en discusión las dificultades que enfrentan los peatones, especialmente las personas mayores, para cruzar por algunas esquinas del centro mendocino.

El reclamo de los vecinos por la falta de precaución

Quienes transitan habitualmente por la zona señalaron que se trata de una intersección complicada tanto para peatones como para conductores. Según manifestaron, la velocidad de los vehículos y la falta de respeto hacia quienes intentan cruzar representan un riesgo cotidiano.

“Es que andan todos tan rápido que no ven para los costados. Hay gente mayor que no puede andar corriendo”, expresó una vecina, quien cuestionó que los conductores no siempre se detengan para permitir el paso de los peatones, incluso cuando hay semáforos.

La mujer también se refirió al estado de nerviosismo de los dos adultos mayores tras el accidente. Según contó, la señora, de 70 años, estaba más afectada por lo ocurrido, mientras que el hombre, de 75, colaboró para llamar a la ambulancia y comunicarse con sus familiares.

Otra vecina que vive a media cuadra del lugar aseguró que las dificultades para cruzar son frecuentes y reclamó mayor consideración hacia las personas mayores.

“Ya no los respetan para nada. Que respeten por lo menos a la gente mayor”, pidió.

Una esquina que preocupa

Los vecinos insistieron en que el cruce de San Juan y Garibaldi representa un problema recurrente y advirtieron sobre la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad para quienes circulan a pie.

Durante el reclamo, también mencionaron la presencia de un árbol en el sector y pidieron que se evalúe su retiro por el peligro que, consideran, representa.

El atropello de este miércoles reavivó así la preocupación de quienes viven y circulan por la zona, que reclamaron mayor precaución al volante y respeto por los peatones, especialmente por los adultos mayores que tienen dificultades para cruzar las calles.