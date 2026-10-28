Imputaron a la conductora del colectivo de City Bus que atropelló a la niña de 2 años en Mendoza

La mujer fue acusada de homicidio culposo calificado tras el siniestro vial ocurrido el martes en el microcentro mendocino. La niña, de 2 años, fue atropellada cuando cruzaba la avenida San Martín junto a su madre y su abuela y murió en el Hospital Notti.

La conductora del colectivo de City Tour que atropelló y provocó la muerte de una niña de 2 años en el centro de Mendoza fue imputada este miércoles por homicidio culposo calificado por la conducción imprudente de un vehículo automotor. La investigación busca establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro, registrado el martes por la tarde en la intersección de calle Buenos Aires y avenida San Martín.

Se trata de Camila Ivana Cuello Valdéz, quien quedó formalmente imputada en el marco de la investigación por el siniestro vial ocurrido el martes por la tarde en la Ciudad de Mendoza, según informó el Ministerio Público Fiscal. Según se informó, la situación procesal de la mujer se resolverá este jueves.

Cómo fue el accidente en el centro de Mendoza

El siniestro ocurrió alrededor de las 17.50 del martes, cuando un colectivo de City Bus que realizaba recorridos turísticos por la capital mendocina circulaba por calle Buenos Aires hacia el oeste y dobló por avenida San Martín en dirección al sur.

En ese momento, el ómnibus atropelló a una niña de 2 años que cruzaba la avenida acompañada por su madre y su abuela. El hecho se produjo en una zona de intensa circulación vehicular y peatonal, en pleno centro mendocino.

Tras el accidente, se desplegó un operativo de emergencia para asistir a la pequeña. Una moto del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar aproximadamente tres minutos después del siniestro. A las 17.56 arribó también una ambulancia, cuyo personal continuó con las tareas de asistencia.

Su madre ya había comenzado a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), que luego continuaron los equipos de emergencia.

Los médicos lograron estabilizarla, pero su estado seguía siendo crítico y fue trasladada de inmediato al Hospital Pediátrico Humberto Notti, en Guaymallén. Pese a los esfuerzos del personal de salud, la pequeña murió poco después de llegar al centro asistencial.

La investigación por la muerte de la niña

Tras el accidente tomó intervención la Unidad Fiscal de Tránsito, que dispuso las primeras medidas para reconstruir la mecánica del siniestro y determinar las circunstancias en las que se produjo el atropello