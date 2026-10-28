Video: así se manejan los encapuchados que están robando y atemorizando a un barrio en Maipú

Los vecinos del barrio Chavarría, en Gutiérrez, aseguran que los robos se repiten durante las noches y reclaman respuestas de las autoridades. Las cámaras de seguridad captan como atacan 5 personas y se roban desde una moto hasta una bolsa de cemento.

Vecinos del barrio Chavarría, ubicado en Gutiérrez, Maipú, denunciaron una seguidilla de hechos de inseguridad y manifestaron su preocupación por los robos que, según aseguran, se repiten durante las noches.

Una de las vecinas del barrio, se comunicó con ELNUEVE.COM para visibilizar la situación que atraviesan las familias de la zona. Según relató, los episodios delictivos son frecuentes y el miedo se volvió parte de la vida cotidiana.

“Estamos cansados de la inseguridad, todas las noches nos visitan las mismas ratas de siempre”, expresó la mujer, quien aseguró que los habitantes del barrio ya no saben cómo actuar frente a esta situación.

El robo de una moto y el reclamo de los vecinos

En las cámaras de seguridad, se puede apreciar el robo de la moto de un vecino que utilizaba ese vehículo para trabajar. En otras imágenes, se puede ver como corren con una bolsa de cemento.

La mujer también compartió videos registrados durante distintas noches en los que, según explicó, se observan situaciones vinculadas con la inseguridad. Las imágenes corresponden a diferentes jornadas y fueron tomadas en las inmediaciones de la calle Villanueva.

Además, indicó que uno de los puntos donde se registraron estos episodios se encuentra a una cuadra de la escuela Albino Gutiérrez.

Aunque los registros corresponden a diferentes noches, la vecina sostuvo que la preocupación alcanza a todo el barrio Chavarría y no solamente a esas calles.

El reclamo por mayor seguridad en Gutiérrez

Los vecinos también cuestionaron la falta de respuestas de las autoridades ante los hechos que denuncian.

“Desde el municipio no aparece nadie, y la Policía menos”, afirmó la vecina, quien pidió ayuda para que la situación tenga mayor visibilidad y puedan encontrar una respuesta al problema. “Estamos desesperados”, manifestó.

Mientras tanto, las familias aseguran que viven con temor ante la posibilidad de nuevos robos. “Todo el tiempo estamos con miedo. Ya no sabemos qué hacer”, concluyó la vecina.