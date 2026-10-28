Video: se incendia un departamento en pleno centro de Mendoza

El incendio se registró este miércoles en un departamento de un edificio de calle España, a pocos metros de Gutiérrez, en el centro de Mendoza. Varias dotaciones de bomberos trabajan para controlar las llamas, que salen por las ventanas, mientras el operativo obligó a interrumpir el tránsito en la zona. Por el momento, no se informó si hay personas heridas ni qué provocó el fuego.

Un incendio en un edificio de departamentos ubicado sobre calle España, entre Gutiérrez y Espejo, generó alarma este miércoles en Ciudad. El fuego se desató en el quinto piso y varias personas resultaron afectadas por inhalación de humo, según informaron fuentes policiales.

El hecho se conoció alrededor de las 12.30, luego de varios llamados al 911 que alertaron sobre el incendio y la presencia de personas con dificultades para evacuar el edificio.

Al llegar al lugar, el personal policial constató que el foco ígneo se encontraba en el quinto piso. Ante la situación, se desplegó un importante operativo de emergencia para combatir las llamas y asistir a las personas afectadas.

En el lugar trabajaron Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, con apoyo hídrico. Además, se solicitó la presencia de personal de Tránsito y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

El operativo continuaba en desarrollo al momento del informe oficial. Por el momento, no se brindaron precisiones sobre la cantidad de personas afectadas ni sobre las causas que originaron el incendio.