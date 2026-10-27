Jalogüín con El 9 Televida: cómo participar por kits #MansoMiedo con libros, alfajores, cine y una cena

Llega “Jalogüín: La Noche de los Espíritus Cuyanos”, el concurso de El 9 Televida que te invita a elegir entre “dulce de leche” o “re turco” y participar por premios para vivirlo como mendocino.

Dicen que a Drácula el Zonda le voló la capa, que el hombre lobo se asustó con un puma y que Frankenstein se perdió entre los laberintos de Borges. Porque el terror en Mendoza es distinto y se vive con identidad cuyana.

En El Carrizal, algo se mueve sobre el agua. En Los Barriales, las noches vuelven a tener colmillos. Y en el Cerro de la Gloria se ve bajar a un jinete sin cabeza. Pero no todo es miedo: la Difunta Correa nos cuida a cada paso y el Gauchito Gil enciende su luz roja en el camino.

Con estas historias y personajes de nuestra tierra, llega “Jalogüín: La Noche de los Espíritus Cuyanos”, la propuesta de El 9 Televida para celebrar Jalogüín de una manera diferente y con premios para los amantes del terror.

Cómo participar del concurso de Jalogüín de El 9 Televida

Para sumarte a esta experiencia, completá el formulario que está a continuación y elegí tu bando: ¿dulce de leche o re turco?

Entre los participantes se sortearán los kits #MansoMiedo, que incluyen premios para disfrutar de una celebración bien mendocina:

El libro Mendoza Tiembla , para descubrir historias que ponen los pelos de punta.

, para descubrir historias que ponen los pelos de punta. Alfajores premium de nuestra tierra , para endulzar la noche.

, para endulzar la noche. Entradas para ver películas de terror en el cine , ideales para vivir el miedo en pantalla grande.

, ideales para vivir el miedo en pantalla grande. Una cena tenebrosa, para brindar y disfrutar de tu Jalogüín como corresponde.

Este Jalogüín, los espíritus cuyanos salen a recorrer Mendoza y El 9 Televida te invita a ser parte de una noche en la que las leyendas locales se mezclan con el misterio, el humor y muchas sorpresas.

Elegí tu bando y participá por uno de los kits #MansoMiedo. Porque en Mendoza, hasta el terror tiene sabor a tierra cuyana.

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