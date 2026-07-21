El mendocino que diseñó el vestido de María Becerra para la final del Mundial 2026: la historia de Abel Cepeda

La cantante emocionó al interpretar el Himno Nacional Argentino antes de la final entre Argentina y España. Detrás del impactante vestido inspirado en la bandera nacional estuvo el diseñador mendocino Abel Cepeda, radicado desde hace más de dos décadas en Nueva York.

La final del Mundial 2026 dejó imágenes que quedarán en la memoria de millones de argentinos. Antes del encuentro entre Argentina y España en el MetLife Stadium, María Becerra protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada al interpretar el Himno Nacional Argentino. Sin embargo, además de su actuación, hubo otro detalle que captó la atención del público: el exclusivo vestido celeste y blanco que lució durante la ceremonia.

Detrás de esa creación estuvo Abel Cepeda, un diseñador nacido en Mendoza que hoy triunfa en Nueva York y que fue el responsable de confeccionar una pieza inspirada en la bandera argentina especialmente para la cantante.

Quién es Abel Cepeda, el mendocino que conquistó la alta costura internacional

Aunque actualmente desarrolla su carrera en Estados Unidos, Abel Cepeda nació y creció en Las Heras, Mendoza, donde dio sus primeros pasos rodeado del mundo de la costura gracias al negocio familiar de máquinas de coser.

Hace más de veinte años decidió radicarse en Nueva York para perseguir su sueño de dedicarse a la moda. Allí fundó su firma de alta costura y corsetería SEKS, una marca especializada en diseños exclusivos para celebridades y producciones internacionales.

A lo largo de su carrera vistió a figuras de renombre como Madonna, además de trabajar con artistas latinas como Karol G, Emilia y otras referentes de la música internacional.

El vestido de María Becerra nació antes de que Argentina llegara a la final

Uno de los datos más llamativos es que el vestido fue diseñado incluso antes de que la Selección Argentina asegurara su lugar en la final.

Según contó el propio Cepeda, creó la pieza pensando exclusivamente en María Becerra y luego decidió contactarla para mostrarle el diseño. Días más tarde, la artista lo llamó para contarle que sería la encargada de interpretar el himno en la final del Mundial y que quería utilizar esa creación para un momento tan especial.

El diseñador reveló que trabajó contra reloj hasta apenas dos horas antes de la ceremonia para realizar los últimos ajustes exigidos por la organización del evento.

La propuesta buscó representar el sentimiento patriótico de una manera diferente. Lejos de tratarse de un vestido convencional, la idea fue recrear el efecto visual de una bandera argentina envolviendo el cuerpo de la cantante mientras interpretaba el himno frente al mundo.

Cepeda explicó además que toda la prenda fue confeccionada íntegramente en cuero, incluso el sol ubicado en la cintura, una decisión que sorprendió a muchos especialistas y espectadores.

Durante el proceso creativo, la FIFA también solicitó algunos cambios relacionados con el protocolo televisivo, como cubrir completamente hombros y piernas y modificar algunos tonos del blanco para ajustarlos a los requerimientos oficiales.

La emoción del diseñador al ver a María Becerra en la final

Para Abel Cepeda, el momento fue inolvidable. El mendocino confesó que siguió la ceremonia desde su casa y que no pudo contener la emoción cuando vio a María Becerra luciendo su creación frente a millones de espectadores.

“Fue un orgullo enorme ver representado a mi país de esa manera”, expresó el diseñador, quien aseguró que la reacción de la cantante al probarse el vestido fue una de las mayores satisfacciones de toda su carrera.