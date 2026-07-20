Orgullo mendocino: quién es Abel Cepeda, el diseñador que creó el vestido de María Becerra para la final del Mundial 2026

La cantante sorprendió al interpretar el Himno Nacional Argentino con un exclusivo vestido inspirado en la bandera nacional. Detrás del diseño estuvo el mendocino Abel Cepeda, un referente de la moda que desde hace más de dos décadas desarrolla su carrera en Nueva York.

La final del Mundial 2026 dejó momentos imborrables para los argentinos. Antes del duelo entre la Selección Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva York, María Becerra emocionó a millones de personas al interpretar el Himno Nacional Argentino. Sin embargo, además de su actuación, otro detalle acaparó todas las miradas: el impactante vestido que lució durante la ceremonia. La pieza, inspirada en los colores de la bandera argentina, fue diseñada especialmente para la ocasión por el mendocino Abel Cepeda.

Quién es Abel Cepeda, el mendocino que diseñó el vestido de María Becerra

Detrás del look patriótico que vistió María Becerra se encuentra Abel Cepeda, un diseñador nacido en Mendoza que desde hace más de veinte años reside en Nueva York, donde consolidó una destacada trayectoria en el mundo de la alta costura.

Cepeda es fundador de la firma de moda y corsetería SEKS, una marca reconocida por sus diseños exclusivos y personalizados, con presencia en distintos eventos internacionales.

Su creación para la artista argentina fue especialmente pensada para representar la identidad nacional en la ceremonia previa a la final del Mundial 2026, con una propuesta que evocaba la sensación de que la bandera envolvía completamente a la cantante mientras interpretaba el himno.

Un vestido inspirado en la bandera argentina

El vestido elegido por María Becerra combinó los tradicionales colores celeste y blanco en una silueta elegante y moderna, diseñada exclusivamente para esta presentación.

La prenda fue concebida como un homenaje a la Argentina, buscando transmitir patriotismo y emoción en uno de los momentos más importantes del evento deportivo.

El diseño logró convertirse rápidamente en uno de los temas más comentados en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron tanto la interpretación de la cantante como el trabajo realizado por el diseñador mendocino.

El proyecto fue desarrollado en conjunto con la directora creativa y estilista Natalia Campos Valencia, quien estuvo a cargo del concepto estético del vestuario y trabajó junto a Abel Cepeda para materializar la propuesta.

Por su parte, Violeta Murphy fue la responsable del maquillaje y peinado de la artista, completando un estilismo pensado para acompañar la importancia de la ceremonia de apertura de la gran final.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SEKS (@seks.llc)

Otro hito internacional para María Becerra

La participación de María Becerra en la ceremonia de la final del Mundial 2026 suma un nuevo capítulo a su crecimiento internacional.

En los últimos años, la cantante se presentó en escenarios de relevancia mundial como Coachella y Times Square, además de convertirse en la primera artista femenina argentina en realizar cuatro recitales en el estadio River Plate, incluyendo shows con formato 360° y localidades agotadas.

Actualmente, la artista continúa con una gira internacional por España y distintos países de Latinoamérica, mientras prepara nuevas presentaciones en Buenos Aires y participa en producciones audiovisuales para plataformas de streaming.