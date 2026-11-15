El incómodo cruce entre Rocío Robles y Daniela Celis en PH, Podemos Hablar: “Sabemos de la denuncia al papá de tus nenas”

La modelo y la exparticipante de Gran Hermano intercambiaron preguntas sobre sus vidas sentimentales, las críticas por sus respectivas relaciones y una denuncia que involucra al padre de las hijas de Celis.

El frente a frente entre Rocío Robles y Daniela Celis fue uno de los momentos más tensos de la emisión de PH, Podemos Hablar. Lo que comenzó con una pregunta sobre los prejuicios que recibió la modelo por su relación con Adrián Suar terminó en un intercambio incómodo, cuando Robles hizo referencia a la denuncia por presunto abuso sexual contra Thiago Medina, expareja de Celis y padre de sus hijas.

La primera en preguntar fue Daniela, quien quiso saber cómo había vivido Rocío los cuestionamientos por estar en pareja con un hombre de mayor edad y con una posición económica y mediática más consolidada.

“Sí sentí que me juzgaron mucho“, respondió la modelo, que recordó que trabaja en televisión desde los 19 años y que actualmente tiene 33. En ese sentido, consideró que las críticas también estuvieron relacionadas con la diferencia de poder entre ambos.

“Si la situación fuera diferente y yo estuviera como en una posición de ya realizada y él estuviera haciendo su camino, yo siento que no hubiera habido tanto prejuicio“, reflexionó.

Robles también se mostró molesta por quedar identificada únicamente como “la novia de” y defendió su trayectoria profesional. “En mi Instagram está prácticamente mi currículum, que así funciona el Instagram. Uno pone ahí todos los trabajos que hace“, señaló.

Además, aseguró que su pareja la acompaña y respeta su carrera. También explicó que prefiere mantener separados el trabajo y la relación sentimental para no depender laboralmente de su pareja.

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Después de responder las consultas de Daniela, llegó el turno de Robles. La modelo quiso saber cómo imaginaba la exparticipante de Gran Hermano una futura relación sentimental y qué lugar tendría esa persona en la vida de sus hijas, Laia y Aimé.

Antes de plantear la pregunta, hizo referencia a la denuncia por presunto abuso sexual que trascendió contra Thiago Medina. “No quisiera que te sientas incómoda, pero por ahí sabemos de la denuncia al papá de tus nenas”, comenzó diciendo.

La consulta sorprendió a Celis, que eligió responder desde su rol de mamá y explicó que tiene mucho cuidado antes de incorporar a alguien a la vida de sus hijas.

“Mis nenas son lo más sagrado que yo tengo en mi vida”, afirmó. También contó que durante el último año estuvo sola y que las pequeñas no conocieron a ninguna de las personas con las que pudo haber tenido algún vínculo.

La influencer también habló de la importancia de reservarse espacios personales y aprender a priorizarse. “Aprendí a elegirme, aprendí también a priorizarme“, expresó.

Aunque reconoció que todavía no encontró a alguien con quien quiera iniciar una relación estable, aseguró que no perdió las ganas de enamorarse: “No lo encontré aún, pero no me rindo y estoy todo el tiempo apostando al amor“.

El momento generó repercusiones porque, según contó Daniela después de la grabación, había pedido expresamente a la producción que no le preguntaran por la denuncia contra el padre de sus hijas.

Según explicó, era la primera vez en cuatro años de exposición mediática que solicitaba dejar un tema afuera de una entrevista. “La producción estaba avisada de que yo iba a hablar de todo menos de eso y fui tranquila por eso”, sostuvo.

También reconoció que la pregunta la tomó por sorpresa y que no supo cómo continuar. “No sé si me incomodó, pero sí me descolocó. No entendía cómo seguir la situación”, explicó. Y agregó: “En ese momento se me partió un poquito. Era como que decía: ‘¿Por qué justo?’. Era lo único que había pedido”.

Por su parte, Robles dio su versión de lo ocurrido en una entrevista. Allí aseguró que desconocía el pedido de Celis porque llegó tarde al estudio y se perdió el encuentro previo entre los invitados, en el que se habría hablado sobre los temas que Daniela prefería evitar.

La modelo explicó que fue directamente del camarín al piso para comenzar la grabación y que nadie le había informado sobre esa condición. “Yo creo que ella está ofendida con la producción y lo bien que hace, porque a mí me tendrían que haber avisado”, expresó.

Robles también contó que Andy Kusnetzoff se acercó a Daniela después del episodio para aclararle que no había indicado que le hicieran esa pregunta.

La propia Celis confirmó que tanto el conductor como integrantes del equipo le pidieron disculpas. Aunque reconoció que el momento afectó su experiencia en el programa, aseguró que decidió aceptar las explicaciones y confiar en la producción.