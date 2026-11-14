Noche de las Heladerías en Mendoza: cuándo es el 2×1 en helado y qué locales participan

La décima edición se realizará en noviembre con promociones especiales en todo el país y la participación de cientos de comercios. La iniciativa también llegará a Mendoza con propuestas para los amantes del helado artesanal.

La décima edición de La Noche de las Heladerías ya tiene fecha y contará con promociones en distintos puntos del país.

En Mendoza, varios locales se sumarán a la jornada con el clásico 2×1 en la compra de un cuarto kilo. Además, este año se presentará un nuevo sabor creado especialmente para la celebración.

La propuesta es organizada por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) y reunirá a más de 500 establecimientos de distintas provincias. La actividad se desarrollará en el marco de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, prevista del 16 al 22 de noviembre.

El principal atractivo de la jornada será la promoción de dos cuartos de kilo de helado artesanal al precio de uno. El beneficio estará disponible desde las 19 horas y hasta el cierre de cada establecimiento que se haya sumado a la iniciativa.

La promoción no será automática en todas las heladerías: cada comercio adherido podrá establecer un límite de compras por persona y estará sujeto a la disponibilidad de stock.

Qué heladerías de Mendoza participan del 2×1

En Mendoza, 8 locales figuran en el listado oficial de establecimientos que ofrecerán la promoción.

Los comercios y sus respectivas direcciones:

Angelini: Padre Vázquez 217, Maipú.

Padre Vázquez 217, Maipú. Colonial: Colectora Sur 2137, local 10, Centro Comercial Paso, Maipú.

Colectora Sur 2137, local 10, Centro Comercial Paso, Maipú. Colonial: Viamonte 3459, Chacras de Coria.

Viamonte 3459, Chacras de Coria. Ferruccio Soppelsa: Emilio Civit 2, Ciudad de Mendoza.

Emilio Civit 2, Ciudad de Mendoza. Heladería Coco Alvear : avenida Alvear Oeste 750, General Alvear.

: avenida Alvear Oeste 750, General Alvear. La Parrala: Colón 83, Godoy Cruz.

Colón 83, Godoy Cruz. Heladería Piré: avenida Alvear Oeste 498, General Alvear.

avenida Alvear Oeste 498, General Alvear. San Nicolás: avenida Belgrano 665, Tupungato.

La décima edición tendrá una novedad para quienes disfrutan de probar combinaciones diferentes. Se trata de Maní Split, un sabor desarrollado especialmente para esta celebración.

La receta combina una crema elaborada con maní tostado, vetas de dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal. La propuesta busca reunir distintos ingredientes nacionales en una misma preparación.

El lanzamiento forma parte de la campaña “El sabor de lo nuestro“, que apunta a destacar la producción argentina, las materias primas de distintas regiones y el trabajo de los maestros heladeros.

El nuevo gusto también figura en el registro oficial de AFADHYA, que permite identificar qué establecimientos decidieron incorporarlo.

Para conocer otros locales que participan de La Noche de las Heladerías 2026, AFADHYA habilitó un mapa interactivo en su página web.