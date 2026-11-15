“Se la llevaron y dijeron que había muerto”: el doloroso relato de Rocío Robles en PH, Podemos Hablar, sobre su hermana desaparecida

La modelo contó en PH, Podemos Hablar lo que ocurrió en 1990, cuando su mamá dio a luz a una beba que horas después les informaron que había muerto. La familia nunca dejó de buscar respuestas y todavía mantiene la esperanza de encontrarla.

Rocío Robles contó una historia familiar que la acompaña desde antes de su nacimiento y que, más de tres décadas después, todavía mantiene a sus seres queridos sin respuestas. Durante su participación en PH, Podemos Hablar, la modelo reveló que sus padres sospechan que una hermana recién nacida fue cambiada en el hospital donde nació, en Rosario, y que en realidad podría haber sido entregada a otra familia.

El episodio ocurrió en 1990, en el Hospital Provincial de Rosario. Según relató, la beba nació el 10 de julio y recibió el nombre de Florencia, aunque nunca llegó a crecer junto a sus padres y hermanos. De acuerdo con la versión que recibió su familia, murió pocas horas después del nacimiento. Sin embargo, una serie de situaciones despertó dudas que se mantienen hasta hoy.

“Se tendría que llamar Florencia Robles. Nació el 10 de julio y fue adoptada por dos mujeres, es lo que creemos en medio de esta incertidumbre“, contó Rocío al explicar qué pudo haber sucedido.

La modelo recordó que, al nacer, a la beba le realizaron un test para evaluar sus signos vitales y que había obtenido un resultado de 9,9. Por eso, sus padres no comprendían cómo podía haber fallecido poco después.

En su relato, también mencionó una situación que habría ocurrido durante la internación de su mamá. En la cama de al lado había otra mujer que, según contó, atravesaba problemas de adicción y no quería quedarse con su hijo. La beba de esa mujer habría nacido muerta.

“Mi mamá pasa la noche con esta mujer al lado. En un momento, entra una enfermera de madrugada y le dice que la bebé se estaba ahogando y se la llevan. Mi mamá no sintió eso. Se la llevan y cuando vuelven le dicen que había muerto“, recordó.

Después de ese episodio, la familia tuvo dificultades para recibir el cuerpo de la recién nacida. Finalmente, según contó Rocío, les entregaron un feto conservado en formol que presentaba espina bífida. La situación profundizó las dudas de sus padres, que decidieron iniciar acciones legales.

“Mis papás, no sé, quedan como shockeados, se inicia un juicio por mala praxis que duró 15 años. Las sospechas son que cambiaron el bebé”, relató.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Telefe (@telefe)

Con el paso de los años, la familia siguió intentando reconstruir lo que había sucedido. Cuando Rocío comenzó a trabajar en Buenos Aires y tuvo mayores posibilidades económicas, decidió avanzar con una prueba de ADN para intentar esclarecer la historia.

Para eso, realizaron una exhumación de los restos que les habían entregado y recurrieron a un laboratorio privado. Sin embargo, el análisis no permitió obtener una respuesta.

“Exhumamos los restos, hacemos un ADN de manera privada y es fantástico, porque los bebés no tienen tanto calcio, que es donde está el ADN. Esperaron el tiempo que tenían que esperar para no poder cotejarlo“, explicó, al referirse a las dificultades que tuvieron para realizar el estudio.

Durante el programa, Rocío también compartió información para otras personas que atraviesan situaciones similares y necesitan acceder a estudios genéticos.

“Para la gente que está en la misma situación, hay organizaciones para que la gente que no tiene recursos pueda dejar el ADN, que se lo hacen de manera privada y lo mandan por correo“, señaló.