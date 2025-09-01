Argentina vs Venezuela: horarios y dónde ver los partidos de la eliminatoria gratis

La Selección Argentina se enfrentará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental. Un partido que podrían ser las últimas eliminatorias de Lionel Messi en el país.

Este jueves 4 de septiembre, la Selección Argentina se enfrentará a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, en un partido muy especial, ya que sería el último encuentro oficial de Lionel Messi en el país y lo vas a poder ver en canal 9 Televida, el canal de las eliminatorias.

Lionel Scaloni tienen asegurada la clasificación a la próxima Copa del Mundo, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México en 2026. Sin embargo, afronta esta doble fecha FIFA que primero lo enfrentará a Venezuela este jueves y luego jugará el martes 9 de septiembre ante Ecuador.

¿Cómo ver Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

El primer cruce de la albiceleste será el jueves 4 de septiembre, juegue de local en el Estadio Monumental contra Venezuela desde las 20:30. Lo podés mirar a través de la pantalla de Canal 9 Televida con una previa exclusiva desde las 20:15.

Días más tarde, el martes 9 de septiembre, Argentina será visitante ante Ecuador en Guayaquil. El partido comenzará a las 20 y también lo vas a poder vivir a través de la pantalla de Canal 9, el canal de las eliminatorias.

Los convocados de Argentina para la doble fecha FIFA ante Venezuela y Ecuador

Qué artistas tocarán en el Monumental antes del duelo entre Argentina y Venezuela

En la previa del próximo partido de la Selección Argentina en River Plate, desde la AFA confirmaron que habrá tres shows para todos los espectadores que concurran al estadio. La grilla estará compuesta por La Banda de Carlitos, Q´ Lokura y Uriel Lozano.