¿Cuánto cuestan las entradas para ver el último partido oficial de Messi en Argentina?

Una noche que será parte de la historia: el capitán argentino confirmó que se despide de las Eliminatorias en suelo local y miles de hinchas buscan asegurarse un lugar en el Monumental. Con precios que reflejan la magnitud del evento, el encuentro frente a Venezuela promete ser mucho más que fútbol.

El próximo 4 de septiembre, el estadio Monumental será escenario de un partido que ya se vive como histórico: Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, en lo que podría ser el último partido de Lionel Messi en territorio argentino por una clasificación mundialista. La expectativa es total, y las entradas ya están a la venta con precios que reflejan la magnitud del evento.

Los valores para asistir al encuentro varían según la ubicación en el estadio. Las populares tienen un costo de $90.000, mientras que las plateas altas oscilan entre $158.000 y $260.000. Las ubicaciones medias y bajas, más cercanas al campo de juego, alcanzan cifras de entre $320.000 y $480.000. También hay entradas para menores a partir de 3 años, con un valor de $29.000 en popular. El acceso para personas con discapacidad debe gestionarse previamente a través de la plataforma oficial.

La venta se realiza exclusivamente por Deportick, el sitio habilitado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La preventa para clientes de American Express se abrió el 26 de agosto, mientras que la venta general comenzó el 27 a las 17 horas. El canje físico de entradas se llevará a cabo en las boleterías del estadio entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre, de 9 a 15 horas.

Más allá del resultado deportivo, el partido se perfila como una despedida simbólica. En una entrevista reciente, Messi confirmó que será su último partido de Eliminatorias en Argentina. “Va a ser muy especial para mí. No sé qué vendrá después, pero este encuentro lo voy a vivir con mucha emoción”, expresó el capitán, que estará acompañado por su familia y por una multitud que quiere agradecerle en vivo por tantos años de gloria.

Messi sobre el partido de Argentina 🇦🇷 en septiembre: “Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de eliminatorias”. 📺 Entrevista postpartido @appletv @LeaguesCup pic.twitter.com/58baoYRUV6 — Antonella González (@soyantosports) August 28, 2025

La demanda de entradas fue inmediata. En las primeras horas, las ubicaciones más accesibles se agotaron, y en redes sociales se multiplicaron los posteos de hinchas que buscan revender o intercambiar lugares. Según datos de la AFA, se espera una asistencia superior a los 83.000 espectadores, lo que convertiría al partido en uno de los más convocantes del ciclo post Qatar.

Especialistas en marketing deportivo señalan que el fenómeno Messi sigue generando impacto emocional y económico. “Cada vez que hay una posibilidad de verlo en vivo, se activa una lógica de evento irrepetible. Este partido no es solo fútbol, es memoria colectiva”, afirma el analista Tomás Gutiérrez, autor de estudios sobre consumo deportivo en Argentina.