Videos: las impactantes explosiones del ataque de Estados Unidos a Venezuela

Trump afirmó que Nicolás Maduro fue capturado tras un operativo de Estados Unidos, mientras durante la madrugada se registraban explosiones en distintos puntos de Venezuela.

Durante la madrugada de este sábado 3 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno llevó adelante una operación militar de gran escala en Venezuela y aseguró que el mandatario Nicolás Maduro fue capturado y trasladado fuera del país junto a su esposa Cilia Flores.

Comenzaron a circular numerosos videos en redes sociales que mostraban explosiones, incendios y un fuerte despliegue militar en distintos puntos de Venezuela alrededor de las 2 de la mañana. En las imágenes se observan aviones volando a baja altura y columnas de humo.

Según reportes, la primera explosión se habría registrado cerca de la 1:50 horas y fue seguida por nuevos ataques minutos después, mientras continuaban los sobrevuelos sobre la capital. Como consecuencia, amplios sectores de Caracas quedaron sin suministro eléctrico durante varias horas.

Con el correr de la madrugada, también se escucharon detonaciones en zonas costeras del país, y en la ciudad de Higuerote, en el estado Miranda.

En su comunicado, Trump afirmó que “Estados Unidos llevó a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela” y adelantó que brindará una conferencia de prensa próximamente para ampliar detalles.

Desde el Gobierno venezolano denunciaron una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos. La vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que se desconoce el paradero de Maduro y de la primera dama y exigió una “fe de vida” inmediata. Además, aseguró que el mandatario dejó firmado un decreto de estado de excepción, que suspende garantías constitucionales y comenzó a aplicarse de manera inmediata.

Algunas repercusiones

La situación generó reacciones inmediatas en la región. En Argentina, el presidente Javier Milei celebró el anuncio en redes sociales con el mensaje “La libertad avanza. Viva la libertad, carajo”, mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresó que “Venezuela será libre”.