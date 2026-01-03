Trump anunció que Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela tras un operativo militar

Trump aseguró que Estados Unidos realizó una operación militar de gran escala en Venezuela que derivó en la captura y salida del país de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

En la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que Estados Unidos había ejecutado un “ataque a gran escala” contra Venezuela y que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían sido capturados y sacados del país como resultado de la operación.

Trump, afirmó que la acción se realizó “en conjunto con las fuerzas del orden estadounidenses” y señaló que habrá una conferencia de prensa en su residencia para ofrecer información adicional sobre el operativo.

Durante las primeras horas del día, residentes de Caracas reportaron videos dónde se observan varias explosiones y fuertes ruidos de aeronaves sobre la ciudad, especialmente cerca de bases militares como La Carlota y Fuerte Tiuna, lo que generó pánico en varios barrios y provocó cortes de energía eléctrica en distintos sectores.

Reacciones en Venezuela

El Gobierno de Venezuela, por su parte, calificó los hechos como una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos, denunciando que el país fue blanco de ataques aéreos y de misiles en varios puntos del territorio, incluidos Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira. En respuesta, las autoridades venezolanas declararon un estado de emergencia.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, declaró que aún se desconoce el paradero de Maduro y de la primera dama, y exigió una “prueba de vida inmediata” ante las versiones sobre su captura.

Algunas repercusiones

La captura anunciada por Trump ya generaron reacciones más allá de Venezuela.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó el despliegue de fuerzas armadas en la frontera y condenó las acciones estadounidenses, calificándolas de una agresión que podría desencadenar una crisis humanitaria en la región.

Milei reaccionó de forma inmediata al anuncio de Donald Trump. A través de sus canales oficiales calificó el hecho como “el fin de la tiranía más sangrienta de América Latina“.