Tragedia en Chile: un violento choque entre un camión, un colectivo y un auto dejó 12 muertos y varios heridos

El accidente ocurrió este sábado en la Ruta de la Fruta, en la región de Valparaíso. Varias personas resultaron heridas y dos permanecen en estado de extrema gravedad.

Un grave accidente de tránsito ocurrido este sábado en Chile dejó al menos 12 personas fallecidas y varios heridos. La colisión se produjo en la Ruta de la Fruta, a la altura de la comuna de Santo Domingo, en la región de Valparaíso.

En el siniestro estuvieron involucrados tres vehículos: un camión tolva, un autobús de transporte público y un automóvil particular. La violencia del impacto provocó que varias personas quedaran atrapadas entre los hierros, por lo que fue necesario desplegar un importante operativo de rescate.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, confirmó que el balance preliminar era de 12 víctimas fatales. Además, informó que al menos dos personas fueron trasladadas en estado de extrema gravedad.

La emergencia movilizó a cerca de 50 bomberos, que trabajaron para liberar a las personas atrapadas en los vehículos involucrados. Según explicó César Carreño, comandante del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, las tareas de rescate demandaron aproximadamente una hora debido a la magnitud de la colisión.

Mientras se desarrollaban las maniobras, la Ruta de la Fruta permaneció interrumpida en ambos sentidos para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y evitar nuevos riesgos en el sector.

En el lugar también trabajaron efectivos de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros y representantes de la Fiscalía.

Los especialistas realizaron las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el choque y establecer las circunstancias que desencadenaron el accidente. Una vez finalizados los procedimientos, se podrá avanzar con el retiro de las personas fallecidas.

Por el momento, las autoridades mantienen el carácter preliminar del balance de víctimas mientras continúan las actuaciones en el lugar.