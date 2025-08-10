Seis planetas y lluvia de estrellas: cómo y cuándo podés disfrutar el espectáculo astronómico en Mendoza

El cielo argentino ofrecerá una vista única con seis planetas alineados y el pico de actividad de las Perseidas. Desde Mendoza, habrá puntos estratégicos para no perdérselo.

Del domingo 10 al miércoles 13 de agosto, los amantes del cielo tendrán una cita imperdible: seis planetas se alinearán junto a la Luna llena, creando uno de los espectáculos astronómicos más llamativos de los últimos años.

El momento de mayor esplendor será durante la madrugada del martes 12, cuando la alineación coincida con el pico de la lluvia de meteoros Perseidas. En esos días se podrán ver Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno a simple vista, mientras que Urano y Neptuno requerirán binoculares o telescopio.

¿Cómo y cuándo verlo en Mendoza?

En Mendoza, el mejor momento para observar el fenómeno será desde la medianoche hasta las primeras horas antes del amanecer, siempre que el cielo esté despejado y lejos de la contaminación lumínica.

Lugares como el Parque Provincial Aconcagua, la Reserva Natural Villavicencio o zonas rurales de San Carlos y Malargüe ofrecen cielos oscuros ideales para la observación.

Mercurio estará en una posición privilegiada este mes, elevándose un poco antes que el Sol, mientras que Júpiter y Venus estarán muy cerca en el cielo, separados por menos de un grado, algo que no se repetirá en todo el año.

Un fenómeno óptico

Aunque parezca que los planetas están en fila, en realidad es una ilusión óptica: desde la Tierra se ven alineados, pero están separados por millones de kilómetros, situados en el mismo lado del Sol.

La lluvia de estrellas Perseidas acompañará el evento, aunque este año la Luna llena dificultará ver los meteoros más tenues. Aun así, las Perseidas son una de las lluvias más conocidas y, si el clima acompaña, podrán verse decenas de destellos por hora.

Consejos para no perdértelo

Alejarse de las luces de la ciudad.

Elegir lugares altos y con horizonte despejado.

Usar ropa abrigada, ya que las temperaturas en la madrugada son bajas.

Llevar prismáticos o telescopio si querés ver Urano y Neptuno.

Quienes no logren observar esta alineación tendrán que esperar hasta octubre de 2028 para un evento similar con cinco planetas visibles, o hasta febrero de 2034 para una nueva alineación múltiple, aunque con menor visibilidad en el hemisferio sur.