Domingo agradable y con sol en Mendoza: ¿cuándo llega el Zonda y la lluvia?

El tiempo se mantendrá estable este domingo, pero el pronóstico anticipa cambios con viento Zonda y precipitaciones en los próximos días.
Este domingo 10 de agosto, Mendoza tendrá un clima estable y mayormente soleado.
Habrá poca nubosidad, heladas parciales y vientos leves del noreste.
En la cordillera, el cielo se mantendrá poco nuboso.
La temperatura máxima alcanzará los 19°C, mientras que la mínima fue de 4°C en las primeras horas de la mañana.
Salida y puesta del sol:
- Salida: 08:13 horas
- Puesta: 18:57 horas
Pronóstico del tiempo extendido
Lunes
Cielo algo nublado y leve ascenso de la temperatura, con máxima de 20°C y mínima de 5°C.
Se prevé viento Zonda en la precordillera y en Malargüe.
En la cordillera, el tiempo estará inestable.
Martes
Jornada algo nublada con máxima de 21°C y mínima de 6°C.
Se esperan precipitaciones en el sur provincial y nevadas en la cordillera.