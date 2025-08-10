Domingo agradable y con sol en Mendoza: ¿cuándo llega el Zonda y la lluvia?

El tiempo se mantendrá estable este domingo, pero el pronóstico anticipa cambios con viento Zonda y precipitaciones en los próximos días.

Este domingo 10 de agosto, Mendoza tendrá un clima estable y mayormente soleado.

Habrá poca nubosidad, heladas parciales y vientos leves del noreste.

En la cordillera, el cielo se mantendrá poco nuboso.

La temperatura máxima alcanzará los 19°C, mientras que la mínima fue de 4°C en las primeras horas de la mañana.

Salida y puesta del sol:

Salida: 08:13 horas

Puesta: 18:57 horas

Pronóstico del tiempo extendido

Lunes

Cielo algo nublado y leve ascenso de la temperatura, con máxima de 20°C y mínima de 5°C.

Se prevé viento Zonda en la precordillera y en Malargüe.

En la cordillera, el tiempo estará inestable.

Martes

Jornada algo nublada con máxima de 21°C y mínima de 6°C.

Se esperan precipitaciones en el sur provincial y nevadas en la cordillera.