La mendocina que vive en Egipto contó cómo se palpita el duelo ante Argentina: “Aman a Messi y sueñan con ganar”

Rocío, una modelo oriunda de La Colonia, Junín, lleva tres meses viviendo en El Cairo. En la previa del esperado cruce entre Argentina y Egipto por el Mundial, relató cómo se vive la pasión por el fútbol en ese país y sorprendió con una revelación: muchos egipcios usan la camiseta de la Selección argentina.

Mientras Argentina se prepara para afrontar un nuevo desafío en el Mundial, una mendocina está viviendo una experiencia única desde el otro lado del planeta.

Se trata de Rocío, una modelo nacida en La Colonia, Junín, que desde hace tres meses reside en El Cairo, Egipto, donde trabaja y sigue de cerca la expectativa que genera el partido entre ambas selecciones.

“Siempre soñé con ser modelo, pero la vida me fue llevando por distintos caminos hasta terminar acá. Encima coincidió con el Mundial, así que es una experiencia que jamás voy a olvidar“, contó.

Aunque aclaró que el torneo no paraliza al país como sucede en Argentina, aseguró que el enfrentamiento con la Albiceleste despertó un entusiasmo especial entre los egipcios.

“Ahora sí se siente una ilusión enorme. Para ellos es un partido histórico y se vive con mucha expectativa“, explicó.

Rocío destacó que el cariño por Lionel Messi es evidente en Egipto. Incluso, relató que durante una visita a las pirámides se sorprendió al ver personas del lugar vistiendo la camiseta argentina.

“Me crucé con dos o tres personas que tenían la camiseta de Argentina y no eran argentinos, eran locales. También ves chicos y familias caminando con la camiseta de la Selección“, comentó.

“Hoy tuve el día libre y fui al supermercado con la camiseta de Argentina. Algunos me miraban y decían ‘Egipto, Egipto’. Está esa competencia“, relató entre risas.

Durante su estadía, Rocío compartió todos los partidos junto a amigos egipcios, quienes viven con ilusión la posibilidad de eliminar al campeón del mundo.

“Ellos aman a Messi y muchos me escriben por Instagram diciéndome cuánto quieren a Argentina. Están orgullosos de poder enfrentarse al campeón del mundo, pero al mismo tiempo tienen la ilusión de ganar“, aseguró.

Según explicó, el clima futbolero aumentó notablemente en los últimos días y la clasificación a los octavos de final desató festejos en las calles.

“Cuando Egipto ganó y avanzó de ronda salimos a festejar. Se vivió algo muy parecido a cuando en Argentina se celebra un triunfo importante. Hay muchísima emoción“, recordó.

Además del fútbol, Rocío reveló que en Egipto viven varios argentinos, especialmente modelos y bailarinas dedicadas a las danzas árabes. Sin embargo, actualmente quedó como una de las pocas mendocinas trabajando en El Cairo. Para ella, poder presenciar desde adentro este momento histórico entre Argentina y Egipto es un privilegio.

“Para mí es un honor y es una experiencia increíble que no voy a olvidar nunca porque es algo histórico”, concluyó.