El mundial de lo insólito: festejaba que su equipo pasó de ronda, se cayó, se quebró y ahora se lo pierde

Jordan Henderson, el histórico mediocampista inglés saltó los carteles publicitarios para celebrar el agónico triunfo ante México en el Estadio Azteca, cayó de la peor manera y sufrió una grave lesión que le puso fin a su sueño mundialista.

El fútbol suele pasar de la euforia absoluta a la máxima desazón en cuestión de segundos, y el cierre de los octavos de final del Mundial 2026 fue la prueba más cruel de ello. En medio de los festejos desbocados de Inglaterra tras derrotar al local México en una auténtica “batalla” en el Estadio Azteca, el experimentado mediocampista Jordan Henderson sufrió una fractura que lo marginará por completo de lo que resta del certamen.

El futbolista de 36 años, actual jugador del Brentford y todo un símbolo de la selección de los Tres Leones, protagonizó un blooper de consecuencias dramáticas. Llevado por la adrenalina del pase a los cuartos de final, Henderson saltó las vallas publicitarias para abrazarse con los hinchas británicos en la tribuna. Sin embargo, calculó mal el regreso, perdió la estabilidad y cayó con todo el peso de su cuerpo sobre su brazo derecho.

De los cánticos de Oasis a la camilla de urgencia

Lo que comenzó como una fiesta total se transformó instantáneamente en un escenario de total preocupación. Al ver los gestos de dolor del volante, sus propios compañeros frenaron los festejos para taparlo mientras el cuerpo médico ingresaba de urgencia a asistirlo.

Henderson tuvo que ser retirado en camilla escoltado por el plantel, mientras en las tribunas del Azteca la minoría inglesa intentaba mantener el clima entonando el clásico Wonderwall de Oasis. Poco después, los estudios médicos de rigor confirmaron el peor diagnóstico en la delegación europea: fractura de muñeca, una lesión que demanda cirugía y tiempos de recuperación que exceden largamente el calendario del Mundial.

El adiós más triste para un referente de los Tres Leones

La noticia caló hondo en el vestuario inglés. Con 90 presencias internacionales y disputando su cuarto Mundial consecutivo, Henderson había logrado ganarse un lugar en la lista definitiva tras haber retornado a las convocatorias de su selección a mediados de 2025. En este torneo, venía cumpliendo un rol de liderazgo desde el banco de suplentes y sumaba 6 minutos en cancha durante el triunfo ante Panamá en la fase de grupos.

Minutos antes del accidente doméstico en el campo de juego, el propio Henderson había dialogado con la prensa internacional demostrando la felicidad por el logro colectivo: “La energía del Azteca es brutal y México nos llevó al límite, pero vinimos sin excusas y logramos un triunfo histórico. Este clima no se compara con nada”, había manifestado emocionado. Lamentablemente, para el histórico volante, la Copa del Mundo se terminó de la manera menos pensada.

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