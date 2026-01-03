Donald Trump difundió la primera imagen de Nicolás Maduro tras su captura y confirmó que está bajo custodia de Estados Unidos

Donald Trump difundió una imagen de Nicolás Maduro bajo custodia militar estadounidense y aseguró que fue detenido durante un operativo a gran escala en Venezuela, en medio de explosiones registradas en distintas zonas del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer este sábado la primera imagen pública de Nicolás Maduro desde su captura, en el marco de la operación militar lanzada contra Venezuela.

La fotografía fue difundida a través de la red social Truth Social y muestra al mandatario venezolano bajo custodia estadounidense a bordo del buque USS Iwo Jima.

En la imagen, publicada por Trump con el mensaje “Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima”, el líder venezolano aparece esposado, con los ojos cubiertos con gafas oscuras y sosteniendo una botella de agua, vestido con ropa deportiva de color gris, mientras es escoltado por un funcionario con un chaleco identificable de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Según confirmó el propio mandatario estadounidense, Maduro fue capturado durante el ataque militar de gran escala que Estados Unidos llevó a cabo en Venezuela la madrugada del sábado. Trump afirmó que tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos y extraídos del país como parte de la ofensiva, y que actualmente permanecen bajo custodia de las fuerzas estadounidenses.

El buque USS Iwo Jima, un buque de asalto anfibio de la Marina de Estados Unidos, sería el lugar donde Maduro fue trasladado tras su detención y desde donde sería llevado a territorio estadounidense, según las informaciones difundidas por la Casa Blanca.

Acerca del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026, el presidente estadounidense Donald Trumpanunció que Estados Unidos había ejecutado un “ataque a gran escala” contra Venezuela y que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían sido capturados y sacados del país como resultado de la operación.

Trump, afirmó que la acción se realizó “en conjunto con las fuerzas del orden estadounidenses” y señaló que habrá una conferencia de prensa en su residencia para ofrecer información adicional sobre el operativo.

Durante las primeras horas del día, residentes de Caracas reportaron videos dónde se observan varias explosiones y fuertes ruidos de aeronaves sobre la ciudad, especialmente cerca de bases militares como La Carlota y Fuerte Tiuna, lo que generó pánico en varios barrios y provocó cortes de energía eléctrica en distintos sectores.

Desde el Gobierno venezolano denunciaron una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos. La vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que se desconoce el paradero de Maduro y de la primera dama y exigió una “fe de vida” inmediata. Además, aseguró que el mandatario dejó firmado un decreto de estado de excepción, que suspende garantías constitucionales y comenzó a aplicarse de manera inmediata.