Conflicto en Medio Oriente: Israel y EE.UU. atacaron Irán y Teherán respondió con misiles

La ofensiva conjunta incluyó bombardeos en Teherán y otras ciudades. Irán respondió con misiles y drones contra territorio israelí y bases estadounidenses en la región.

La tensión en Medio Oriente escaló este sábado luego de que Israel y Estados Unidos iniciaran una ofensiva militar conjunta contra Irán, con ataques en Teherán y otras ciudades del país. La operación fue respondida casi de inmediato por el régimen iraní, que lanzó misiles y drones contra territorio israelí y bases estadounidenses en la región.

El Ministerio de Defensa de Israel anunció la operación a las 8:15 horas (hora local) y declaró el estado de emergencia por 48 horas. Minutos después comenzaron a escucharse explosiones en distintos puntos de la capital iraní.

La ofensiva fue bautizada por Israel como “Rugido de León” y por Estados Unidos como “Furia Épica”. Según fuentes militares israelíes, el objetivo fue atacar “decenas de instalaciones militares” consideradas una amenaza directa. La acción, indicaron, fue coordinada durante meses entre ambos países.

Coincidiendo con el inicio del ataque, todos los celulares en Israel recibieron una alerta de emergencia extrema con la orden de buscar refugio y evitar desplazamientos innecesarios. En ciudades como Jerusalén, se activaron las sirenas antiaéreas y se registró movimiento de aviones de combate.

Además, la Autoridad Aeroportuaria israelí cerró el espacio aéreo y suspendió vuelos de llegada y salida como medida preventiva.

Israel también anunció la movilización de 70.000 reservistas para reforzar la defensa aérea y las fronteras.

En Irán, medios estatales informaron explosiones en varias zonas de Teherán, así como en ciudades como Isfahán, Tabriz y Karaj. Testigos hablaron de columnas de humo y cortes en los servicios de telefonía e internet en algunos sectores de la capital.

Tras los primeros bombardeos, se registraron embotellamientos en el norte de Teherán, padres retirando a sus hijos de las escuelas y largas filas en cajeros automáticos.

🎥 شهادت ۴۰ دانش‌آموز در حملۀ موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی به یک دبستان دخترانه فرماندار مینابِ هرمزگان: در حملات امروز رژیم صهیونیستی به شهرستان میناب یک دبستان دخترانه هدف قرار گرفت و تاکنون ۴۰ نفر از دانش‌آموزان به شهادت رسیده‌اند و ده‌ها نفر نیز مجروح هستند. https://t.co/4bedxT2xQ6 pic.twitter.com/0wOGKTjena — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) February 28, 2026

En la ciudad de Minab, al sur del país, autoridades locales denunciaron la muerte de 24 niñas en una escuela primaria luego de un ataque. Equipos de rescate trabajaban entre los escombros del edificio, donde había 170 estudiantes al momento del impacto.

Las autoridades iraníes aseguraron que el presidente Masud Pezeshkian se encuentra en buen estado de salud.

Tras los bombardeos, la Guardia Revolucionaria iraní anunció el inicio de la llamada “Operación Verdadera Promesa 4”, con el lanzamiento de misiles y drones contra Israel y contra bases militares de Estados Unidos en la región.

Según un comunicado oficial, los ataques alcanzaron instalaciones en Baréin, Catar y Emirabtos Árabes Unidos, incluyendo el cuartel general de la Quinta Flota estadounidense en Baréin.

BREAKING: Israel is currently striking Iran’s capital, Tehran. pic.twitter.com/xQ3lZSQm5h — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) February 28, 2026

Desde Teherán advirtieron que cualquier base que colabore con Israel podría convertirse en objetivo.

Un alto oficial israelí afirmó que la operación fue preparada durante “muchas semanas” en coordinación con Estados Unidos y que se mantendrá el tiempo que consideren necesario. Consultado sobre si el líder supremo Ali Jameneiestaba entre los posibles objetivos, evitó responder.

La ofensiva se produce luego de varios días de tensión y negociaciones diplomáticas en Ginebra entre representantes iraníes y estadounidenses, que no lograron frenar la escalada.