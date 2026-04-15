Violenta pelea en Godoy Cruz: un hombre está en estado crítico tras ser atacado a piedrazos

Un grave hecho de violencia se registró durante la madrugada de este miércoles en Godoy Cruz, donde un hombre de 46 años resultó con heridas de extrema gravedad tras una riña en la vía pública.

El episodio ocurrió cerca de las 00.40 en la intersección de calle Juncal y Santiago del Estero, jurisdicción de la Comisaría 27ª. Un llamado al 911 alertó sobre un grupo de personas que se agredían con piedras y botellas, y que uno de los involucrados había sufrido una lesión en la cabeza.

Al arribar al lugar, efectivos policiales junto con personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) encontraron a la víctima tendida en una acequia con abundante sangrado. Los profesionales de la salud iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando recuperar el pulso antes de trasladarlo de urgencia al Hospital Central.

Ya en el nosocomio, el hombre fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave. Permanece internado en estado crítico, con signos compatibles con muerte cerebral.

Según relató su pareja a la Policía, al llegar al lugar encontró al hombre herido, mientras que vecinos indicaron que la agresión se produjo en el marco de una pelea entre al menos cuatro o cinco personas, quienes se atacaron con piedras y botellas, lo que habría provocado la caída de la víctima a la acequia.

En la causa fue sindicado como presunto autor un sujeto conocido con el alias “Quique”, mientras que la investigación quedó a cargo de la Justicia, que dispuso la intervención de Policía Científica y de la Unidad Investigativa Departamental (UID).

De acuerdo a fuentes oficiales, la víctima cuenta con antecedentes por distintos delitos, entre ellos robos e infracciones a la Ley 23.737.