“Mañana tiroteo”: en varios colegios del país aparecieron estos mensajes e investigan su origen

Así como sucedió en la escuela de Las Heras, en varios establecimientos del país hubo mensajes similares. Investigan de donde puede provenir.

Así como sucedió en una escuela de Las Heras, una serie de mensajes con amenazas de “tiroteos” en establecimientos del país generó preocupación este miércoles y encendió las alarmas en comunidades educativas, a menos de un mes del crimen de un menor en un colegio de San Cristóbal, Santa Fe.

Los avisos, de características similares, como en el caso de la escuela de El Algarrobal, fueron detectados en al menos siete instituciones de la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Neuquén. En todos los casos, incluían una fecha —principalmente el 15 o 16 de abril— y advertían a los alumnos que no asistieran a clases.

El contexto reciente suma inquietud. Semanas atrás se conoció que el estudiante que asesinó a otro alumno en Santa Fe integraba una comunidad virtual que glorifica ataques escolares e incentiva su imitación. Además, la semana pasada fue allanada la vivienda de un adolescente de 15 años en La Matanza, quien había amenazado con un tiroteo en su excolegio y también formaba parte del mismo grupo de WhatsApp.

Frente a este escenario, las autoridades analizan si las nuevas amenazas responden a un riesgo concreto o a un desafío viral difundido entre jóvenes a través de redes sociales.

Mensajes repetidos y alarma en las escuelas

Los textos hallados compartían una misma lógica: frases breves y directas como “Mañana tiroteo. No vengan”, en algunos casos acompañadas por dibujos de armas o expresiones provocadoras.

Uno de los episodios ocurrió en el IPEM 142 “Joaquín V. González” de La Falda, Córdoba, donde apareció un cartel en un baño con la advertencia: “Mañana, 15/04, Tiroteo. No vengan”. La situación activó de inmediato los protocolos de seguridad. Personal policial y la Brigada de Investigaciones realizaron controles en el establecimiento, mientras que se dispuso una consigna permanente en la zona.

La Fiscalía de Cosquín tomó intervención en el caso y, hasta el momento, no se identificó a la persona responsable ni se registró la presencia de individuos armados. Autoridades escolares, inspectores y equipos técnicos del Ministerio de Educación provincial prevén reunirse con la comunidad educativa para abordar la situación.

Un hecho similar se registró en la Escuela N°26 de Villa Elisa, en La Plata, donde apareció una pintada en una pared con el mensaje: “Mañana 15/04. Tiroteo. El que arriesga, que venga”. Según fuentes policiales, podría tratarse de un reto viral originado en la plataforma TikTok, que habría sido replicado en distintos colegios.

Otro mensaje, escrito en una hoja, anunciaba: “El jueves, tiroteo escolar!!! No te lo pierdas!! 11.50 am. El mejor evento del año”, acompañado por el dibujo de un arma y una cara sonriente.

En Tucuman, también hubo amenazas.

Investigación en curso

Las autoridades continúan investigando el origen de estos mensajes y no descartan ninguna hipótesis. Mientras tanto, en varias escuelas se reforzaron los controles y algunas familias optaron por no enviar a sus hijos a clases por precaución.

En Mendoza la DGE estableció un protocolo

En Mendoza la DGE a través de la DAE estará atendiendo las consultas de los padres. Además se reforzará la seguridad en el establecimiento.