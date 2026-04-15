Fueron a Potrerillos y se encontraron con una insólita escena al lado del dique

La joven estaba filmando el paisaje cuando de repente se encontró con una sorpresa: “el que es campeón se corta el pelo donde quiere”

Los paisajes de Mendoza atraen a miles de turistas y mendocinos cada año. Sin lugar a duda, uno de los más elegidos se encuentra en Alta Montaña, y es Potrerillos. Ya sea para una escapada de fin de semana o unas mini vacaciones, el dique siendo un lugar que destaca por su espejo de agua rodeado de montañas. Sin embargo, muchos se encuentran con algunas escenas que salen un poco de lo común.

Mendoza sigue siendo escenario de algunos vídeos que recorren el mundo entero a través de las redes sociales. Cientos de mendocinos y turistas comparten postales de la provincia que sorprenden por las impactantes vistas que ofrece.

Unos jóvenes decidieron pasar el día en la orilla del dique, pero cuando estaban grabando el paisaje se encontraron con una situación salida de lugar. Es que a lo lejos se podía ver a un hombre acomodado en una silla y a su peluquero.

“El que es campeón del mundo se corta el pelo donde quiere”, escribió junto a las imágenes donde se puede a los jóvenes con la reposera y la máquina de cortar el pelo en la mano.

De inmediato el vídeo fue compartido a través de TikTok y se convirtió en un viral que cosechó miles de reproducciones. En los comentarios, muchos mendocinos comenzaron a bromear sobre la situación “no me queme”.

El Dique Potrerillos en Mendoza

“Visitar este dique es un imperdible de Mendoza”, empezaron para describir uno de los lugares más visitados en la provincia. El embalse construido sobre el Río Mendoza se encuentra a aproximadamente 30 kilómetros desde la capital de la provincia.

Su construcción comenzó en 1999 y se inauguró la presa en 2001 y la usina hidroeléctrica en 2003. Sin embargo, destaca la imponente vista que ofrece cuando se ingresa desde Cacheuta.

Potrerillos tiene este espejo de agua con una extensión de 14 kilómetros de largo y casi 3 de ancho máximo y una profundidad de 70 mts (esto varía según el caudal de agua). Construido para la regulación del agua a la zona norte de Mendoza.

En el lugar hay cientos de hospedajes y además se puede realizar distintas actividades entre las que destacan: