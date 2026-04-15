Planazo gratuito en Mendoza: clases de yoga, zumba y entrenamiento funcional al aire libre

Planazo gratuito en Mendoza: clases de yoga, zumba y entrenamiento funcional al aire libre

Mendoza

Esta propuesta abierta invita a sumarse a actividades gratuitas en la Ciudad, con opciones para distintas edades y horarios, ideales para moverse al aire libre.

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Veronica Ojeda

La Ciudad de Mendoza renueva su agenda con un nuevo planazo gratuito pensado para todas las edades, con propuestas que invitan a moverse, aprender y disfrutar del aire libre.

Dentro de la programación 2026 del Parque Urbano hay actividades sin costo que forman parte de dos ejes: el programa para personas mayores y Ciudad en Movimiento. Son opciones accesibles, ideales para sumarse sin experiencia previa.

Las actividades disponibles

Programa para personas mayores (gratuitas con inscripción previa)

Yoga

  • Martes y viernes a las 10h

Tai Chi

  • Lunes a las 11:30h

Ciudad en Movimiento (gratuitas sin inscripción previa)

Zumba

  • Lunes a jueves de 16 a 17h

Entrenamiento funcional

  • Miércoles y viernes a las 10h
  • Martes y jueves a las 19h

Cómo participar

Las actividades para personas mayores requieren inscripción previa, que se realiza de manera presencial en el Parque Urbano (Ituzaingó y Córdoba), de lunes a viernes de 10:30 a 19:30, o de forma online en el siguiente link.

En el caso de Ciudad en Movimiento, no hace falta anotarse: solo hay que acercarse en el horario de cada clase.

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