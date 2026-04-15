Planazo gratuito en Mendoza: clases de yoga, zumba y entrenamiento funcional al aire libre

Esta propuesta abierta invita a sumarse a actividades gratuitas en la Ciudad, con opciones para distintas edades y horarios, ideales para moverse al aire libre.
La Ciudad de Mendoza renueva su agenda con un nuevo planazo gratuito pensado para todas las edades, con propuestas que invitan a moverse, aprender y disfrutar del aire libre.
Dentro de la programación 2026 del Parque Urbano hay actividades sin costo que forman parte de dos ejes: el programa para personas mayores y Ciudad en Movimiento. Son opciones accesibles, ideales para sumarse sin experiencia previa.
Las actividades disponibles
Programa para personas mayores (gratuitas con inscripción previa)
Yoga
- Martes y viernes a las 10h
Tai Chi
- Lunes a las 11:30h
Ciudad en Movimiento (gratuitas sin inscripción previa)
Zumba
- Lunes a jueves de 16 a 17h
Entrenamiento funcional
- Miércoles y viernes a las 10h
- Martes y jueves a las 19h
Cómo participar
Las actividades para personas mayores requieren inscripción previa, que se realiza de manera presencial en el Parque Urbano (Ituzaingó y Córdoba), de lunes a viernes de 10:30 a 19:30, o de forma online en el siguiente link.
En el caso de Ciudad en Movimiento, no hace falta anotarse: solo hay que acercarse en el horario de cada clase.